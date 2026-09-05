Madagascar: Ambohijatovo - Une voiture percute un directeur de la RTA

5 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un accident s'est produit hier matin à Ambohijatovo. Le directeur de publication de la chaîne RTA, Heritiana Ny Anjarason, a été renversé par un 4x4 alors qu'il venait de descendre d'un bus avec son épouse et leur fils.

Le véhicule l'a percuté et transporté, avec sa famille, jusqu'au service des urgences de l'hôpital HJRA avant de repartir et de disparaître. Il reste introuvable à ce jour.

Dans l'après-midi, la femme de la victime a déposé plainte auprès de la Brigade des accidents. Le numéro d'immatriculation du 4x4, photographié et diffusé sur les réseaux sociaux, pourrait aider à l'identifier.

Le directeur a subi un scanner vers 17 heures et a été placé en salle d'hospitalisation. Selon son épouse, il avait perdu connaissance au moment de l'impact, puis repris ses esprits en chemin. À l'hôpital, il a été perfusé et a pu parler, bien que très affaibli. Il présente une enflure au niveau de la tête ainsi que quelques marques sur le bras et le crâne, mais aucun traumatisme externe sérieux n'a été constaté.

La famille était partie d'Alasora pour se rendre à Analakely afin de réparer un téléphone.

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