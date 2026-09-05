Tunisie: Le journaliste Mohamed Yousfi placé en garde à vue pour 'enrichissement illicite et blanchiment d'argent' (Source judiciaire)

Tunis — Le juge d'instruction près le pôle judiciaire économique et financier a ordonné, dans la nuit de vendredi à samedi, de placer en garde à vue le journaliste Mohamed Yousfi pour "enrichissement illicite et blanchiment d'argent", a déclaré une source judiciaire à l'agence TAP.

La même source a ajouté que le parquet du pôle judiciaire économique et financier près le tribunal de première instance de Tunis a donné ses instructions en vue d'ouvrir une information judiciaire contre Mohamed Yousfi et toute personne que l'enquête prouvera son implication dans ces infractions.

Selon la même source, les charges retenues à l'encontre du journaliste Mohamed Yousfi sont respectivement la constitution d'une entente dans le dessein de porter atteinte aux personnes et aux biens, l'enrichissement illicite et le blanchiment d'argent habituel au sein d'un groupe organisé ou une entente en profitant des facilités que lui procure l'exercice de sa fonction ou de son activité sociale et professionnelle.

Le journaliste devrait également répondre de l'infraction de se faire procurer des avantages provenant de flux financiers illicites accordés par l'entremise d'une association.

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Le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire au profit de l'unité nationale spécialisée dans les recherches en infractions financières complexes, suite à quoi il a été décidé de maintenir le journaliste en garde à vue aux fins de poursuite de l'enquête et de l'audition.