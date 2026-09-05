Cameroun: Faux résultats au concours de la gendarmerie - Le mindef dément

Faux résultats au concours de la Gendarmerie 2026 ? Le ministère de la Défense dément formellement et rassure les candidats. Les résultats officiels seront publiés par les canaux institutionnels.

Un faux communiqué annonçant les résultats des concours d'entrée à la Gendarmerie nationale circule sur les réseaux sociaux. Le ministre Joseph Beti Assomo dément formellement et appelle les candidats à la vigilance.

Les résultats du concours de la Gendarmerie nationale 2026 sont-ils déjà tombés ? La réponse est non. Un faux communiqué qui promettait l'impossible circule sur les réseaux sociaux depuis le 3 septembre. Le ministère de la Défense a tranché : ce document n'émane pas de ses services. Pour les 30 000 candidats qui retiennent leur souffle, la délibération suit son cours. Mais la désinformation, elle, a déjà frappé.

La désinformation frappe les concours militaires

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Le jeudi 3 septembre 2026, un prétendu communiqué du ministère de la Défense a commencé à circuler sur la blogosphère camerounaise. Il annonçait la publication des résultats d'admission aux concours d'entrée dans plusieurs écoles et centres d'instruction de la Gendarmerie nationale.

Très vite, les doutes ont émergé. Le lendemain, le ministère de la Défense a publié un démenti formel.

Dans un communiqué officiel daté du 4 septembre 2026, le ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, a été catégorique : ce document « n'émane aucunement de ses services ».

Un faux document aux allures officielles

Le document frauduleux se présentait comme un communiqué de presse du ministère de la Défense, arborant des références administratives et un ton officiel.

Mais les services du MINDEF ont rapidement identifié les incohérences. Le faux communiqué faisait état de résultats d'admission dans « diverses écoles et centres d'instruction de la Gendarmerie nationale », laissant entendre que le processus était achevé.

Or, les délibérations des concours 2026 sont toujours en cours.

30 000 candidats dans l'attente

Pour comprendre l'impact de cette désinformation, il faut mesurer l'enjeu. Près de 30 000 jeunes Camerounais ont participé aux épreuves écrites du concours de recrutement à la Gendarmerie nationale, les 28 février et 1er mars 2026.

Ils étaient 30 000 pour seulement 3 340 places. Une sélection impitoyable, une attente insoutenable. Dans ce contexte de tension et d'espoir, la moindre information vraie ou fausse prend une ampleur démesurée.

Le Mindef rassure les candidats

Face à cette vague de désinformation, le ministre Joseph Beti Assomo a tenu à rassurer l'ensemble des postulants.

« Le processus de délibération des concours 2026 suit son cours conformément au calendrier établi », a-t-il affirmé. Les résultats officiels seront publiés « en temps opportun » par les voies légales et les canaux institutionnels habituels.

Le ministre s'est montré particulièrement attentif aux candidats de l'École Militaire Interarmées (EMIA), l'une des institutions les plus prisées du pays.

« Manoeuvres souterraines de quidams hors-la-loi »

Le ton du communiqué officiel ne laisse aucun doute sur la gravité des faits. Le ministère de la Défense dénonce « les manoeuvres souterraines de quidams hors-la-loi » une formule qui en dit long sur la détermination des autorités à traquer les faussaires.

Le ministère rappelle également un principe fondamental : l'accès aux écoles et centres d'instruction militaire s'effectue exclusivement par voie de concours, selon des règles d'équité et de transparence.

Aucune admission n'est accordée sur examen de dossier ou à la faveur d'une recommandation particulière, en violation du principe d'équité républicaine.

Un contexte de lutte acharnée contre la fraude

Cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large. Le ministère de la Défense mène depuis plusieurs années une guerre sans merci contre les faux diplômes et la désinformation.

En 2022, plus de 1 000 élèves gendarmes avaient été radiés pour usage de faux diplômes. En 2024, 1 312 faux diplômes ont été détectés lors des recrutements.

Joseph Beti Assomo a fait de la lutte contre la fraude l'un de ses chevaux de bataille une « tolérance zéro » répétée à chaque concours.

Les réseaux sociaux, terreau de la désinformation

Le faux communiqué a principalement circulé sur la blogosphère et les réseaux sociaux. Un phénomène qui n'est pas nouveau au Cameroun.

En avril 2026, un faux décret annonçant la nomination de Franck Emmanuel Biya comme vice-président et ministre délégué à la Défense avait déjà saturé les réseaux sociaux.

La recette est toujours la même : un document qui semble officiel, une information qui joue sur les attentes ou les craintes des citoyens, et une diffusion virale qui précède de plusieurs heures parfois plusieurs jours le démenti.

Que doivent faire les candidats ?

Le ministère de la Défense est clair : les candidats ne doivent se fier qu'aux communications officielles.

Les résultats seront publiés :

- par les voies légales et les canaux institutionnels habituels

- sur les tableaux d'affichage des services centraux et des postes de commandement

Le ministère appelle les candidats et leurs familles à la vigilance face aux fausses informations et aux tentatives de manipulation.

Une mise en garde pour l'avenir

Cette nouvelle affaire de désinformation soulève des questions plus larges. Comment lutter efficacement contre la propagation de faux documents à l'ère des réseaux sociaux ? Comment protéger les candidats, souvent jeunes et vulnérables, de ces manipulations ?

Le ministère de la Défense a déjà pris des mesures. Un forum dénommé « stopfake » a été annoncé pour lutter contre les fake news. Une initiative qui pourrait faire école.

En attendant, les candidats à l'EMIA et aux autres écoles militaires doivent patienter. Les délibérations suivent leur cours. Les résultats officiels arriveront par les bons canaux, au bon moment.

Et la désinformation, elle, continuera de rôder.