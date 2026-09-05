Tunisie: Affaire Mohamed Yousfi - Les premiers éléments disponibles

5 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le juge d'instruction chargé du dossier au sein du Pôle judiciaire économique et financier a ordonné, dans la nuit de vendredi à samedi, le placement en garde à vue du journaliste Mohamed Yousfi, pour des faits liés notamment à l'enrichissement illicite et au blanchiment d'argent, a indiqué une source judiciaire à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Selon la même source, le parquet du Pôle judiciaire économique et financier près le Tribunal de première instance de Tunis a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de Mohamed Yousfi et de toute personne que l'enquête pourrait révéler.

L'information judiciaire porte sur des faits de constitution d'une entente en vue de porter atteinte aux personnes et aux biens, d'enrichissement illicite et de blanchiment habituel d'argent par une organisation ou une entente, en exploitant les facilités liées aux caractéristiques de la fonction ainsi qu'à l'activité professionnelle et sociale.

L'enquête porte également sur la constitution de flux financiers illicites dont l'intéressé aurait bénéficié par l'intermédiaire d'une association, précise la source.

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Le juge d'instruction chargé du dossier a, par ailleurs, délivré une commission rogatoire à l'Unité nationale de recherche sur les crimes financiers complexes de la Garde nationale.

À l'issue de son audition par les enquêteurs mandatés, le juge d'instruction a ordonné son placement en garde à vue et la poursuite de l'exécution des dispositions de la commission rogatoire, ajoute la même source.

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