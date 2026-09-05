Congo-Kinshasa: Ebola au pays - Le gouvernement lance un nouveau plan de riposte contre l'épidémie

En RDC, l'épidémie d'Ebola a déjà fait 3 072 morts sur 6 342 cas recensés. Le virus Bundibugyo, présentement sans vaccins homologués, touche désormais 60 zones de santé dans six provinces, dont l'Ituri largement en tête. Face à cette progression, le gouvernement a lancé vendredi 4 septembre à Kinshasa un nouveau plan de riposte. Un programme de 180 jours, dont le coût est estimé à 1,3 milliard de dollars. L'objectif affiché est de freiner la transmission et surtout de faire baisser le nombre de décès liés à cette 17e épidémie.

Baptisé « Une Santé », le nouveau plan congolais veut changer l'approche de la riposte. Pour le ministre de la Santé Samuel Roger Kamba, il ne s'agit plus seulement de traiter les malades, mais d'agir sur l'ensemble des facteurs qui favorisent la propagation du virus.

Le dispositif prévoit donc de renforcer la surveillance épidémiologique, avec une détection plus rapide des cas et un suivi systématique des contacts. Les équipes doivent également être mieux préparées à intervenir rapidement dans les zones touchées ou menacées.

S'adapter à l'évolution d'Ebola

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L'autre priorité est de rapprocher la riposte des populations. Les autorités veulent renforcer les structures de santé, améliorer la prise en charge et favoriser l'accès précoce aux soins.

La communication occupe également une place centrale. Le plan prévoit une implication accrue des communautés pour lutter contre les rumeurs, expliquer les mesures de prévention et encourager le signalement rapide des cas suspects.

« Une Santé » mise enfin sur une meilleure coordination entre les différents secteurs : santé humaine et animale, environnement, administration et partenaires. L'objectif est de s'adapter à l'évolution de l'épidémie et de réduire les décès évitables. Le gouvernement appelle ainsi à une mobilisation collective, avec les communautés au coeur du dispositif.