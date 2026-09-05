Madagascar: Qui va intégrer le comité d'organisation de la concertation nationale?

À Madagascar, dix jours avant le lancement de la concertation nationale, on connaît désormais les noms de ceux qui font partie du comité chargé de la superviser. Le Premier ministre les a nommés cette semaine. Cette concertation doit permettre de recueillir les voix des Malgaches avant les échéances électorales de l'année prochaine.

Sur la liste, signée jeudi 3 septembre par le Premier ministre Mamitiana Rajaonarison, figurent deux représentants de la Présidence de la Refondation, des délégués des ministères de l'Intérieur, des Finances et de la Refondation. S'y ajoutent des représentants des jeunes, des Raiamandreny, de la société civile, région par région. Parmi eux, Océane Ranjeva, choisie pour la province d'Antananarivo au titre des mouvements de jeunes.

Le Premier ministre a aussi désigné deux personnalités de son choix. L'une d'elles, Mialisoa Randriamampianina, est connue pour son engagement à Transparency International Madagascar. Face à cette liste, le FFKM, le Conseil oecuménique des Églises, qui doit pourtant piloter tout le processus de dialogue, ne compte qu'un seul représentant titulaire.

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Ce comité technique de la concertation nationale, créé par décret en juin dernier, a une double mission : suivre le déroulement du processus, et trancher en cas de blocage. C'est là que sa composition prend tout son sens. Le texte prévoit que les décisions se prennent d'abord par consensus. Faute d'accord, c'est la majorité absolue qui l'emporte. Et en cas d'égalité des voix, c'est le Premier ministre qui décide.

Les premières consultations du FFKM démarrent le 14 septembre, dans les fokontany, les plus petites unités administratives du pays.