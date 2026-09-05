Congo-Kinshasa: Au moins 45 professionnels de santé morts d'Ebola depuis le début de l'épidémie

En République démocratique du Congo, au moins 45 professionnels de santé sont morts d'Ebola depuis le début de l'épidémie. Selon le bilan disponible au 26 août, 158 contaminations avaient été recensées parmi les personnels de santé, soit près de trois personnes infectées sur dix décédées. Dans plusieurs structures sanitaires, les mesures de protection restent insuffisantes.

Les professionnels concernés ne sont pas seulement les médecins et les infirmiers. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) inclut également les sages-femmes, les laborantins, les aides-soignants, les agents communautaires, les personnels d'entretien ou encore les chauffeurs travaillant dans les structures sanitaires.

Le premier risque apparaît dans les établissements ordinaires, où des patients peuvent être pris en charge avant que leur infection ne soit détectée. Contrairement aux centres spécialisés contre Ebola, ces structures disposent parfois de protocoles moins établis et d'un accès plus limité aux équipements de protection.

Au Nord-Kivu, six établissements évalués obtiennent ainsi un score moyen de seulement 29 % dans l'application des mesures de prévention. Au Bas-Uélé, l'hôpital général de Ganga atteint 21,3 %.

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Une efficacité vaccinale encore incertaine

La vaccination ne permet pas encore de lever toutes les incertitudes. Le vaccin Ervebo est homologué contre une autre espèce du virus Ebola, mais son efficacité contre le virus Bundibugyo n'est pas démontrée chez l'être humain.

L'OMS recommande donc que son utilisation se fasse dans le cadre de protocoles de recherche, en priorité auprès des soignants et des personnels de première ligne, sans abandonner les autres mesures de protection.