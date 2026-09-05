Guinée: Des obsèques nationales pour les 36 victimes de l'éboulement de la décharge de Dar-es-Salam

5 Septembre 2026
Radio France Internationale
Par Mouctar Bah

Deux semaines après l'éboulement meurtrier survenu à la décharge de Dar-es-Salam, quartier populaire de la banlieue de Conakry, l'heure était aux derniers adieux ce vendredi 4 septembre. À la mosquée turque de Bambéto, familles endeuillées, autorités, responsables religieux et citoyens se sont retrouvés pour rendre hommage aux 36 personnes qui ont perdu la vie dans cette tragédie. La cérémonie a été suivie de leur inhumation au cimetière des Martyrs de Bambéto.

Dans une atmosphère lourde, de recueillement, les dépouilles ont été présentées à la foule avant la prière funèbre. Le Premier ministre Amadou Oury Bah, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, a pris part à la cérémonie. Une délégation sierra-léonaise conduite par le ministre des Affaires étrangères Mohamed Rahman Swarray était également présente. Dix-sept Sierra-Léonais ont péri lors du drame.

Condé Loucény a perdu des proches, il est inconsolable. « Nous avons perdu au moins sept personnes, dont mon petit frère qui était venu sauver une soeur, la femme de mon grand frère et encore trois autres personnes, on les a toutes perdues dans ce drame. Aujourd'hui, nous sommes tristes, nos coeurs saignent, nous sommes à l'agonie. Tout a été démoli, on ne sait pas où aller », confie-t-il.

« La Guinée est en deuil »

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Les 36 dépouilles étaient recouvertes du drapeau de leur pays. « La Guinée est en deuil », a déclaré la gouverneure de Conakry devant des familles en pleurs.

« On a perdu les mots, on a perdu les parents, on a perdu tout le monde, on a cassé notre maison, on n'a plus où aller. Il faut dire au gouvernement et au général Mamadi Doumbouya de nous donner une maison, on en a plus », témoigne une personne présente aux funérailles.

L'inhumation a eu lieu ensuite au cimetière de Bambéto. Depuis le drame, plusieurs maisons ont été démolies autour de la décharge de Dar-es-Salam.

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