Tchad: 30 ans de prison requis contre Abdoulaye Miskine, la défense demande l'acquittement

Après plusieurs jours d'audience, le procès d'Abdoulaye Miskine et de ses trois coaccusés est entré dans sa dernière phase vendredi 4 septembre à Ndjamena, au Tchad. Le parquet a requis 30 ans de prison ferme contre le chef de guerre présumé, poursuivi notamment pour assassinat, torture, séquestration, enlèvement et viol. Dix ans d'emprisonnement ont été requis contre ses trois coaccusés pour tentative de création et participation à des mouvements insurrectionnels.

Les 29 personnes constituées parties civiles réclament solidairement 25 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. Leurs avocats estiment également que les accusés devraient être jugés pour crimes contre l'humanité. « Nous, c'est ce que nous avons réclamé, à ce qu'il y ait une condamnation pour l'infraction des crimes contre l'humanité, parce que la peine sera donc de la prison à vie », explique Me Ahmat Adberhamane.

La défense demande, elle, l'acquittement des quatre accusés et conteste le dossier aussi bien sur le fond que sur la forme. Elle remet notamment en cause la compétence de la justice tchadienne, les faits reprochés ayant, selon elle, été commis en Centrafrique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les avocats invoquent également la prescription. La loi tchadienne prévoit, selon eux, un délai de dix ans pour les crimes, alors que les faits reprochés se seraient déroulés en 2002 et 2003 et que la plainte n'a été déposée qu'en 2020.

La défense dénonce une absence de preuves

Les avocats des accusés estiment également que le dossier est vide. Aucun acte de décès ni document permettant d'identifier précisément les victimes n'a été produit, affirment-ils. Les neuf parties civiles présentes disent ne pas avoir assisté directement aux scènes dénoncées et ne pas avoir vu Abdoulaye Miskine. La défense ajoute qu'elles n'ont fourni aucun document permettant notamment d'établir leur identité ou leur nationalité.

Me Benjamin Mamgo Dibaye s'interroge par ailleurs sur les cinq jours prévus pour le délibéré, alors qu'en matière criminelle, souligne-t-il, « la cour se prononce habituellement dans les deux heures ». L'avocat fait part de son inquiétude face à d'éventuelles manipulations ou décisions « téléguidées » et assure que « le droit est de notre côté et ils seront acquittés ».

Les accusés se disent eux-mêmes sereins et estiment que les irrégularités de procédure et l'absence de preuves doivent conduire à leur acquittement. La cour a mis l'affaire en délibéré. Le verdict doit être rendu le 9 septembre.