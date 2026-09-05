Afrique: Après 27 jours de dérive en mer, une pirogue de migrants a été secourue aux Canaries

En Espagne, alors que tous les yeux sont tournés vers la situation à Ceuta, les îles Canaries restent une porte d'entrée prisée pour de nombreux candidats à l'émigration depuis l'Afrique. Un accès via l'océan Atlantique extrêmement dangereux et mortifère, la preuve encore avec cette tragédie et la mort de plus de 80 personnes qui s'étaient embarquées depuis la Gambie le 7 août dernier. Après 27 jours en mer, 45 survivants seulement ont été secourus et ramenés sains et sauf au Sud de l'Ile de Grande Canarie jeudi matin. En Gambie, les familles avaient perdu tout espoir de retrouver leurs proches. Elles espèrent désormais que certains d'entre eux figurent parmi les 45 survivants.

« Ce sont des personnes qui arrivent complètement épuisées, totalement exténuées », nous raconte José Antonio Rodríguez Verona, responsable régional de la Croix-Rouge chargé de la première intervention d'urgence pour les populations immigrées, au micro de notre correspondant Nicolas Kirilowits.

Elles ne tenaient presque plus debout, il fallait l'aide de bénévoles ou de la police ou des secours maritimes pour les soutenir, poursuit le responsable de la Croix Rouge. « Nous savions que 45 personnes étaient arrivées, mais une fois que nous avons commencé à leur parler dans la zone de médiation, où on leur demande leur nom, leur âge, leur nationalité ou s'ils ont des proches à bord, ils ont commencé à nous dire : 'Il manque untel, il manque untel'.

Les embarcations qui partent de si loin, surtout avec les conditions météorologiques adverses qu'elles subissent - pluie, mer agitée, vent, etc. - si le moteur tombe en panne, elles dérivent. Si aucun bateau à proximité ne les repère, elles peuvent dériver longtemps, comme dans certains cas où des embarcations sont arrivées jusqu'en Amérique avec des personnes momifiées à bord. »

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Quelque 130 migrants au départ et 45 survivants

À bord de l'embarcation, 45 survivants et cinq corps. Selon les témoignages de rescapés recueillis par la Croix-Rouge, ils étaient près de 130 migrants à avoir quitté la Gambie. Plus de 80 sont donc morts en mer au cours de la traversée.

En Gambie, les familles avaient perdu tout espoir de retrouver leurs proches. Elles espèrent désormais que certains d'entre eux figurent parmi les 45 survivants.

« Quand nous avons appris que cette pirogue était en mer, nous ignorions dans quelles conditions elle se trouvait. Nous avons été contactés par les familles, qui commençaient à s'inquiéter. Nous ne savions pas où était cette pirogue, et nous avons fini par nous dire que nous ne les retrouverions peut-être jamais, raconte Modou Ceesay, un des responsables de l'organisation Youth Against Irregular Migration, au micro de la rédaction en mandenkan et fulfulde de RFI.

Parce que lorsqu'une pirogue passe plus de 15 jours en mer, dans la plupart des cas, l'eau et la nourriture finissent par manquer. Donc c'est vrai que nous avions perdu espoir. Nous avions même dit à certaines familles qu'il ne fallait plus rien espérer.

Alors quand la pirogue a réapparu, nous avons été heureusement surpris.

J'ai pu parler au père de l'un des migrants, reprend Modou Ceesay. Il veut croire que son fils est encore en vie, qu'il figure parmi les 45 rescapés, même si évidemment rien ne permet d'en avoir la certitude. Il est dans un profond désarroi mais, en même temps, il espère toujours. »