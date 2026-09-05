Cameroun: Trois citoyens étatsuniens originaires du pays condamnés à 15 et 5 ans de prison

Trois citoyens américains d'origine camerounaise ont été condamnés, jeudi 26 août, par un tribunal fédéral de Kansas City, pour avoir soutenu les activités criminelles des séparatistes des régions anglophones du Cameroun. Francis Chenyi, 52 ans ainsi que Lah Nestor Langmi, 49 ans, écopent de quinze ans de prison et Claude Ngenevu Chi, 43 ans, cinq ans de prison.

Tous trois avaient été reconnus coupables, en décembre dernier, de complot visant à fournir un soutien matériel ou des ressources destinés à tuer, enlever et mutiler des personnes, ainsi qu'à utiliser des armes de destruction massive, dans un pays étranger [ les deux régions anglophones du Cameroun, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du pays]

Arrêté en 2022 après une enquête du FBI, Lah Nestor Langmi a notamment été condamné sur la base d'un message audio, demandant à des séparatistes d'enlever un chef traditionnel. Le jour de la capture de ce dernier, le cardinal Christian Tumi se trouvait à ses côtés. Et l'autre accusé, Francis Chenyi s'était alors chargé de transmettre, aux ravisseurs, les questions à poser aux deux hommes.

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Les accusés sont aussi condamnés pour des transactions liées aux versements de différentes rançons, après enlèvement, ou pour avoir organisé l'achat et la formation de séparatistes à l'utilisation d'engins explosifs.

A leur procès, le procureur étasunien avait déclaré « que vous commettiez un crime ici ou [...] que vous souteniez une activité illégale à l'autre bout du monde, vous serez tenus responsables. »

Des condamnations qui doivent servir de « rappel salutaire ». Pour l'avocat Félix Agbor Balla, figure de la société civile anglophone au Cameroun « aucune cause [...] ne justifie [...] les attaques contre les civils », mais il appelle à ne pas occulter « les griefs politiques réels à l'origine d'un conflit qui dure depuis bientôt dix ans. »

Pour l'avocat Félix Agbor Balla, « l'obligation de rendre des comptes doit s'appliquer à tous les auteurs d'exactions y compris au sein forces gouvernementales ».