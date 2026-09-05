Togo: Coup de propreté sur le terre-plein central du carrefour CIMTOGO

Dans la commune du Golfe 1, l'opération Togo Propre de ce samedi 5 septembre 2026 a mobilisé personnel municipal, acteurs de développement et riverains autour d'une action collective d'assainissement et de sensibilisation à la protection de l'environnement.

Le terre-plein central du carrefour CIMTOGO, dans la commune du Golfe 1, a connu un important coup de propreté ce samedi 5 septembre 2026. L'opération s'inscrit dans le cadre de l'initiative Togo Propre, qui mobilise régulièrement les populations autour des actions d'assainissement et de salubrité publique.

Pour cette nouvelle édition, agents de la mairie, acteurs de développement et riverains ont retroussé leurs manches pour débarrasser cet espace des déchets et autres détritus qui contribuent à la dégradation du cadre de vie.

Au-delà du simple nettoyage, l'opération se veut également un outil de sensibilisation des populations à la préservation de l'environnement. Les autorités communales ont ainsi profité de cette mobilisation pour rappeler aux participants l'importance d'une gestion responsable des déchets, notamment des déchets plastiques qui constituent une source majeure d'encombrement des rues et d'insalubrité.

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"Les déchets sont essentiellement composés de sachets plastiques. Nous sensibilisons les populations, les usagers de la Nationale N2 à éviter de jeter les déchets, après utilisation dans la nature. Et nous les sensibilisons également à réduire les déchets parce que tout commence par la production des déchets. Nous devons avoir cette mentalité de réduire les déchets que nous produisons à la base", a indiqué un des acteurs de cette opération.

À travers cette démarche, la commune du Golfe 1 entend encourager une prise de conscience collective et renforcer la responsabilité de chacun dans le maintien d'un environnement propre et sain.

Togo Propre apparaît ainsi non seulement comme un rendez-vous mensuel de salubrité, mais aussi comme un cadre de mobilisation citoyenne, où collectivités locales, acteurs de développement et populations sont appelés à conjuguer leurs efforts pour améliorer durablement le cadre de vie.