Congo-Kinshasa: Le Président Tshisekedi lance la construction d'une cantine scolaire à Kinshasa

5 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

À l'occasion de la rentrée scolaire 2026-2027, le Président Félix Tshisekedi a posé vendredi 4 septembre la première pierre d'une cantine scolaire à l'école primaire Sona Pangu, à Kinshasa. Selon la Présidence, il a également remis symboliquement un lot de bancs issus des ateliers du Service national.

Le Chef de l'État a profité de cette visite pour évaluer les conditions d'apprentissage des enfants et échanger avec eux. Il s'est également rendu au Collège Bonsomi et au Lycée Mgr Shaumba, rappelant à chaque étape son engagement en faveur d'une école moderne et exhortant les élèves à viser l'excellence.

« L'éducation est une arme indispensable pour le développement de notre pays. Vous êtes l'avenir de ce pays », a déclaré Félix Tshisekedi.

Il a aussi encouragé les finalistes à se distinguer pour intégrer le programme Excellentia RDC.

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78 cantines scolaires pilotes annoncées

La ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malu, a annoncé le 1er septembre l'implantation de 78 cantines scolaires pilotes pour l'année scolaire 2026-2027. Ce programme s'inscrit dans la Stratégie nationale d'alimentation scolaire (SNAS) 2025-2030 et vise à :

Maintenir les enfants à l'école.

Encourager l'assiduité.

Offrir un repas équilibré pour améliorer les performances d'apprentissage.

Stimuler la production agricole locale pour alimenter les écoles.

La rentrée scolaire a été officiellement lancée sur l'ensemble du territoire le 1er septembre 2026, avec près de 31 millions d'élèves attendus. Dans son discours, la ministre Malu a invité le corps enseignant à placer l'enfant au coeur de son action.

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