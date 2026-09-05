Sénégal: Mois national de l'alphabétisation - L'Académie de Pikine-Guédiawaye à l'honneur

L'Inspection d'Académie de Pikine-Guédiawaye a été choisie cette année pour abriter la cérémonie officielle de lancement des activités du Mois national de l'alphabétisation (Mna). Le démarrage est prévu le 8 septembre 2026.

Au Sénégal, depuis 3 ans, un mois est consacré à la célébration de l'alphabétisation. Le passage d'une semaine à un mois de célébration s'explique par la volonté du gouvernement et des autorités éducatives d'accorder une attention particulière à l'Éducation de base des jeunes et des adultes (Ebja) dans la société.

Ainsi, à partir du 8 septembre 2026, acteurs de la société civile, enseignants, autorités administratives et locales, partenaires techniques et financiers... vont échanger sur les défis et enjeux du sous-secteur de l'alphabétisation. Cette année, l'événement a pour thème : « L'alphabétisation, levier d'entrepreneuriat et d'employabilité pour une inclusion sociale et économique durable ».

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Une note de cadrage de la direction de l'alphabétisation et des langues nationales mentionne que cette 3e édition du Mois national de l'alphabétisation (Mna) s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de l'alphabétisation, instituée en 1966 par l'Unesco et célébrée chaque année, le 8 septembre. Selon le document, l'édition de cette année intervient dans un contexte où les défis demeurent importants.

Citant une étude de l'Unesco, la direction de l'alphabétisation et des langues nationales souligne que « près de 773 millions d'adultes dans le monde ne maîtrisent toujours pas les compétences fondamentales en lecture, en calcul et en écriture ». Au Sénégal, a-t-on indiqué, « malgré les progrès réalisés, les disparités territoriales, de genre et socioéconomiques justifient le renforcement des interventions publiques en matière d'alphabétisation ».

En choisissant ce thème, la direction de l'alphabétisation et des langues nationales met en évidence le rôle fondamental des femmes. Cette troisième édition, poursuit la source, ambitionne également de renforcer la dynamique nationale en faveur de l'alphabétisation en mobilisant l'ensemble des acteurs institutionnels, les collectivités territoriales, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, les communautés et les médias autour d'une réflexion approfondie sur les politiques, les stratégies et les interventions les plus efficaces.

« Elle vise ainsi à réaffirmer l'alphabétisation comme un droit humain fondamental et un puissant levier de promotion sociale, de cohésion nationale au service de la construction d'une société plus inclusive, plus équitable et plus prospère », souligne le document, informant que tout au long du mois, des expositions, des panels, des forums et des activités culturelles seront organisés un peu partout à travers le pays.

Mais la grande attraction, après le lancement le 8 septembre à l'Inspection d'Académie de Pikine-Guédiawaye, sera le Comité régional de développement (CRD) de Fatick prévu le 28 septembre, consacré au thème. Celui-ci sera suivi du grand symposium sur l'alphabétisation, le 29 septembre, à l'Académie de Kaolack pour clôturer le Mois national de l'alphabétisation.