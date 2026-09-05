Sénégal: Couverture du risque maladie - Vers la mise en place d'un système national intégré

Le Sénégal poursuit ses efforts pour rendre la couverture maladie plus universelle, équitable et durable. Dans cette dynamique, le comité technique consacré à la mise en place d'un système national intégré de couverture du risque maladie tient un atelier de trois jours ouvert, le mercredi 2 septembre, à Dakar.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Dr Amadou Diaw, directeur de cabinet du ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, a souligné que cette rencontre permet de « passer des orientations à des choix clairs, réalistes et applicables ».

Selon lui, après le dialogue national de novembre 2025 et l'atelier de février 2026 qui ont posé les bases de la réforme, l'objectif est désormais de déterminer les soins que l'État s'engage à garantir à chaque citoyen, quel que soit son statut, tout en assurant la soutenabilité financière du dispositif. Ce qui fait du système national intégré de couverture maladie une « réforme exigeante » qui veut garantir une couverture sanitaire à tous les segments de la population.

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« Son objectif est qu'aucune maladie, aussi coûteuse soit-elle, ne prive une famille de dignité, de soins ou d'avenir », a indiqué M. Diaw. Soulignant la nécessité de mobiliser les mutuelles et les organisations professionnelles, le directeur de cabinet a indiqué que « l'ambition aussi est de tout harmoniser pour avoir un système commun sur le plan national, qui est conforme aux orientations politiques du pays, mais qui réponde aussi de manière concrète aux attentes des populations ».

Pour Faly Seck, secrétaire exécutif du Haut Conseil du dialogue social (Hcds), le système intégré constitue le « parachèvement » des différentes réformes engagées dans le domaine de la protection sociale.