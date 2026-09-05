Ile Maurice: Une victoire pour les habitants et l'environnement

Le promoteur du projet de concasseur de pierres à Nouvelle-Découverte aurait décidé de retirer sa demande de permis d'Environmental Impact Assessment et de renoncer à l'implantation de son projet dans le village. Ces informations nous ont été confirmées par une source autorisée. Il s'agit là d'une véritable victoire citoyenne. Depuis l'annonce du projet, les habitants et les forces vives de Nouvelle-Découverte se sont mobilisés avec détermination. Des objections détaillées et solidement documentées ont été soumises aux autorités.

Trois articles ont été publiés dans la presse, tandis qu'une conférence de presse a permis d'alerter l'opinion publique sur les risques qu'aurait représentés une telle installation au coeur d'une région agricole, résidentielle et écologiquement sensible.

Atma Bumma, habitant du village et l'un des principaux opposants au projet, souligne : «Notre opposition n'était pas dirigée contre le développement économique. Elle reposait sur un principe simple : un concasseur générant poussières, bruit, vibrations et circulation de poids lourds n'avait pas sa place à proximité des habitations, des cultures, des fermes avicoles, d'un forage agricole et des espaces naturels de Nouvelle-Découverte.»

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Il ajoute que «cette mobilisation démontre qu'une communauté unie, responsable et bien informée peut défendre efficacement son environnement, sa santé et son avenir. Nous remercions chaleureusement les habitants, les planteurs, les forces vives, les représentants locaux, la presse ainsi que toutes les personnes qui ont soutenu cette juste cause.»

Cette victoire appartient à tout le village. Elle rappelle une vérité essentielle : le développement économique doit se réaliser dans des lieux appropriés et dans le respect des populations, sans sacrifier la santé des citoyens, l'agriculture, l'environnement et la qualité de vie.

Atma Bumma tient à saluer le sens des responsabilités du promoteur, lui-même habitant du village, qui semble avoir entendu les préoccupations et les appels de la population. Sa décision, si elle est confirmée, contribuera à préserver la paix sociale et l'avenir de Nouvelle-Découverte.

«Nouvelle-Découverte ne deviendra pas un village sous la poussière», a-t-il conclu.