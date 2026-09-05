Ile Maurice: La FCC remonte un réseau aux ramifications policières et internationales

Tout part d'une opération menée le 30 mars 2024 à Valléedes-Prêtres, alors que l'ASP Rajcoomar Seewoo dirigeait la Special Intelligence Cell de la SSU. Selon les éléments aujourd'hui examinés par la Financial Crimes Commission (FCC), environ Rs 30 millions en espèces et Rs 4 millions en devises étrangères auraient été découvertes ce jour-là. Seules Rs 442 700 auraient toutefois été consignées dans le Diary Book de la police, sans registre des pièces à conviction tenu par l'unité. C'est cet écart, révélé par un lanceur d'alerte, qui a déclenché l'enquête, transmise à la FCC en juin 2026.

En août 2026, l'ancien ASP Seewoo et l'inspecteur Ranjeet Deoojee, tous deux affectés à l'unité lors de la perquisition, ont été arrêtés et font l'objet d'accusations provisoires pour usage allégué de leurs fonctions à des fins d'avantage personnel. D'autres policiers ainsi que plusieurs personnes d'intérêt auraient depuis été identifiés, élargissant sensiblement le périmètre du dossier.

L'enquête retrace un circuit financier complexe : l'argent présumé issu de la vente de drogue aurait transité par des intermédiaires du change, avant conversion en devises étrangères, parfois via des identités de tiers. Une partie des fonds aurait ensuite quitté le pays par un système de type hawala, avec des ramifications supposées vers Dubaï, la Thaïlande et le RoyaumeUni. Un volet crypto est également exploré, autour d'un compte ouvert au nom d'un prête-nom et de l'achat de stablecoins en espèces. Parmi les personnes citées figurent M. Muzaffar et M. X.

La FCC explore aussi une possible filière de cannabis entre la Thaïlande et le Royaume-Uni, ainsi que le rôle de facilitateurs qui, sans être directement liés au trafic, auraient permis les transactions financières. Le patrimoine de plusieurs policiers est désormais passé au crible pour vérifier d'éventuels liens avec ces fonds. L'enquête se poursuit afin d'établir les responsabilités de chacun et de mesurer l'ampleur réelle des ramifications internationales de ce réseau.

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