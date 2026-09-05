Ile Maurice: Les jeunes talents récompensés

L'initiative conjointe des ministères de la Jeunesse et des Sports et de l'Éducation d'organiser les National Schools Sports Awards est à saluer. Cette première édition s'est tenue jeudi dernier à l'auditorium Octave Wiéhé à Réduit.

A l'occasion de cet événement, le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, a délivré une allocution courte mais inspirante. «Avec Deven Nagalingum, il y a un dialogue afin que nos deux ministères donnent à nos enfants la possibilité de pratiquer autant d'activités sportives que possible», a-t-il indiqué tout en saluant l'ancien athlète Eric Milazar présent dans la salle qui est un «role model.»

«Il n'était pas facile, après tant d'années, de relancer les compétitions au niveau des collèges, mais les écoles sont une pépinière. On y trouve les talents pour le futur.» Pour lui, il n'y a pas que le côté académique qui est important. «Il faut qu'il y ait un volet sportif mais aussi la musique, la danse, le théâtre. C'est cela une éducation complète. J'ai une pensée spéciale pour les enseignants d'éducation physique qui sont dans les gymnases, sur les terrains, qui apprennent à nos enfants comment lancer un javelot ou un poids. Applaudissons les !»

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Pour Mahend Gungapersad, le sport est «l'antidote contre les maladies et la drogue.» «Vive le sport, vive l'Île Maurice», a-t-il conclu.

Deven Nagalingum a rappelé que «le sport intercollèges avait été stoppé depuis un bon moment.» «Ceux qui ont vécu ces moments dans le passé connaissent l'effervescence qu'il y avait et les amitiés qu'ils créaient.» Les sports intercollèges permettent, selon lui, aux jeunes de se défouler. «Ensuite, ils reçoivent un encadrement et cela fait progresser le sport en général.» «Le sport rassemble les gens !»

Il a aussi loué sa bonne entente avec son collègue de l'Éducation avec lequel il partage «une vision commune.»

Aux jeunes présents, il leur a lancé : «Nous croyons dans votre potentiel, nous voulons vous donner la chance de mettre en valeur votre potentiel.» Le ministre des Sports a aussi salué le travail accompli par le High Performance Centre (HPC) de Côte-d'Or et le Trust Fund for Excellence in Sports (TFES).

Lors de cette première édition des National Schools Sports Awards, les jeunes ayant pris part aux compétitions d'athlétisme, de badminton, basket-ball, football, natation, tennis de table et volley-ball ont été récompensés. Les récipiendaires sont Chloé Alexandrine (Collège de Lorette de Quatre-Bornes) et Samuel Fleur (Dr Régis Chaperon SSS) en athlétisme, Zubayr Sumodhee (James Burty David SSS) et Avivya Maddali (Dukesbridge Secondary School) en badminton, Vince Esther (Collège du St-Esprit) et Kaivalya Radhakissoon (Le Bocage International School) en basket-ball, Djarel Pierre (Collège du St-Esprit Rivière-Noire) et Élise Marrier d'Unienville (Le Bocage International School) en football, Matteo Tin Wan Yuen (Queen Elizabeth College) et Chloé Ah Chip (Collège de Lorette de Quatre-Bornes) en natation, Nishaan Desscann (Le Bocage International School) et Sarah Lim Fat (Collège de Lorette de Quatre-Bornes) en tennis de table et Lucas Anne (Collège du Saint-Esprit) et Daena Berthelot (Collège de Lorette de Quatre-Bornes) en volley-ball. Le prix de «Best Performing School» a été attribué au Collège St-Mary's (6 médailles d'or, 2 d'argent, 6 de bronze) chez les garçons et au Collège de Lorette de Quatre-Bornes (11 médailles d'or, 6 d'argent et 5 de bronze) chez les filles.