Sénégal: Thiès - Des acteurs territoriaux à l'école du budget participatif sensible au handicap

Thiès — Une trentaine de personnes en situation de handicap et d'agents issus de collectivités territoriales du département de Thiès ont bouclé, vendredi dans la capitale du rail, quatre jours de formation sur le budget participatif sensible au handicap, a constaté l'APS.

A l'initiative du projet d'appui à la réforme de la formation professionnelle (RéFoP II), en collaboration avec l'Association des anciens pensionnaires de l'Institut des jeunes aveugles du Sénégal (AAPIJAS), cette session a permis de former pendant quatre jours - soit du mardi au vendredi - 34 personnes.

Il s'agissait de représentants de collectivités territoriales et de personnes aveugles et malvoyantes membres de l'AAPIJAS, ainsi que de membres d'ONG.

"Nous avons participé durant quatre jours à une formation sur le budget participatif, qui est inclusif, au profit de notre partenaire l'AAPIJAS, [mais aussi d]'élus locaux du département de Thiès", a informé Amadou Dème, conseiller technique en pilotage et gestion des systèmes de formation professionnelle à la GIZ.

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Selon lui, cette formation visait à outiller ces acteurs pour la prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées dans la programmation, la planification des investissements et du budget dans les collectivités territorial, de façon globale.

"Nous accompagnons l'AAPIJAS depuis bientôt quatre ans. Maintenant, nous sommes dans la mise en oeuvre d'une feuille de route pour renforcer le développement organisationnel de l'association, avec le projet RéFoP, qui est une action de l'initiative FIT, financée par le ministère des affaires étrangères allemande et la team Europe", a-t-il poursuivi.

Selon Amadou Dème, cette formation était destinée apporter plus d'inclusion dans toutes les actions vont être menées au niveau territorial, vu que le projet a comme mission d' "appuyer la territorialisation des politiques publiques en matière de formation professionnelle", dans les régions où il intervient, y compris Thiès.

En travaillant avec l'AAPIJAS, il s'agissait de s'appuyer sur des bénéficiaires qui ont déjà identifié leurs besoins pour une meilleure reconnaissance de leurs droits dans les prises de décisions au niveau territorial.

Au menu de cette session, il y avait la manière de prendre en compte les personnes vivant avec un handicap dans l'élaboration des budgets des collectivités territoriales.

Lorsqu'il s'agit de constructions d'infrastructures, par exemple, il s'agit de garantir l'accessibilité universelle, consistant à faire en sorte qu'elles respectent les normes permettant aux personnes en situation de handicap de mieux utiliser le service mis à la disposition des populations.

Avec cette initiative pilote, c'est un échantillon de collectivités territoriales du département de Thiès, qui est concerné par l'expérimentation, a-t-il dit. Cette formation et celles qui l'ont précédée jusqu'ici, feront l'objet d'une évaluation, a-t-il laissé entendre.