Sénégal: Taïba Ndiaye - Un homme mortellement fauché par un camion

5 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Taïba-Ndiaye — Un homme d'une trentaine d'années, a été mortellement percuté dans la nuit de vendredi par un camion des Industries chimiques du Sénégal (ICS), à Gade, un village de la commune de Taïba Ndiaye, dans département de Tivaouane, a appris l'APS de source locale.

Selon la source, le drame s'est produit sur une piste menant au site minier des ICS, où un camion de l'entreprise a percuté un trentenaire.

La victime qui souffrait de troubles mentaux, avait l'habitude de se rendre dans les champs ou de s'allonger sur la route, relève-t-on.

Les circonstances exactes de l'accident devraient être déterminées par une enquête ouverte par la gendarmerie de Taïba Ndiaye.

L'accident a suscité la colère des populations de Gade, qui dénoncent une nouvelle fois la cohabitation à haut risque des riverains avec les activités minières des ICS.

Le chef du village, Seydou Dieng a plaidé pour la délocalisation du village, estimant que la sécurité des habitants est menacée par la proximité de l'activité extractive et le flux de véhicules sur les pistes desservant le site.

Lire l'article original sur APS.

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