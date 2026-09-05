Sénégal: Hajj 2027 - Le Guichet unique au pèlerinage présenté au CRD de Louga

Louga — Le Guichet unique au pèlerinage, dispositif mis en place pour faciliter les formalités administratives des candidats au Hajj, a été présenté, vendredi à Louga (nord), lors d'un comité régional de développement (CRD) présidé par la gouverneure, Ndèye Ngénar Mbodj, a constaté l'APS

La rencontre à laquelle a pris part le général Mamadou Guèye, Délégué général au pèlerinage aux liens saints de l'islam, a été l'occasion de faire le point sur les dispositions administratives, médicales et logistiques.

La présentation du nouveau dispositif à Louga a été organisée après celles déjà tenues dans les régions de Ziguinchor, Tambacounda, Saint-Louis, Diourbel, Kaolack et Dakar.

La mise en place de ce guichet unique est guidée par le souci de permettre aux candidats au pèlerinage d'effectuer l'ensemble des formalités dans les meilleures conditions et dans des délais réduits.

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Grâce à ce guichet unique, les futurs pèlerins pourront notamment effectuer sur place plusieurs démarches liées à leur voyage, notamment la visite médicale, les formalités relatives au passeport, la vaccination et les documents d'identité.

Le dispositif est mis en oeuvre en partenariat avec la Banque islamique, qui a ouvert une agence à Louga. Les pèlerins pourront y verser le montant correspondant au package du pèlerinage et bénéficier ainsi des différents services prévus dans le cadre du dispositif.

Le Délégué général au pèlerinage n'a pas manqué d'invité les futurs pèlerins à anticiper leurs démarches. Il a annoncé que les bureaux sont d'ores et déjà ouverts alors que le hangar des pèlerins ainsi que les pôles régionaux seront opérationnels dès le 17 novembre.

Le général Guèye a par ailleurs insisté sur l'attention particulière que les autorités portent à la question sanitaire, répétant que le Sénégal doit respecter les normes sanitaires exigées pour l'accès aux lieux saints.

Dans cette perspective, il a martelé que les visites médicales seront renforcées afin de procéder à une sélection rigoureuse des pèlerins et de prévenir les risques sanitaires durant le séjour.

Le général Mamadou Gaye a notamment cité certaines pathologies graves, dont le cancer, la tuberculose et l'insuffisance cardiaque, parmi les affections susceptibles de rendre le voyage incompatible avec les exigences sanitaires du pèlerinage.