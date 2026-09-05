Tunisie/Nigeria: A Abeokuta (Nigéria) / 1er tour préliminaire aller (16h00) - Shooting Stars-CSS : Prendre option

Le CSS se produira au Nigeria avec la ferme volonté de frapper un grand coup et maximiser par là même ses chances de qualification lors de la manche retour.

La Presse --Après avoir bouclé ses deux premières rencontres de championnat, le CSS de Nabil Kouki s'est récemment envolé pour le Nigeria où il doit affronter aujourd'hui à 16h00 l'équipe de Shooting Stars Sports Club au stade Mko Abiola à Abeokuta.

C'est avec des objectifs élevés que le Club Sportif Sfaxien s'est donc déplacé au Nigeria pour y croiser Shooting Stars, une formation connue sur la scène continentale. Le triple vainqueur de la C3 ira ainsi défier le gagnant de l'édition de 1992 dans son fief. Sur une courbe ascendante ces derniers jours avec une récente victoire en L1 face à l'ESZ, le CSS se mesure cet après-midi à une écurie, qui, tout comme l'équipe sfaxienne, reste sur une victoire de rang dans le cadre de la ronde inaugurale de Premier League nigériane.

Formation aux traditions bien ancrées sur la scène africaine, le CSS a de tout temps su maîtriser la cohésion et l'adaptation lors de ses périples.

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Bref, le CSS sait voyager depuis des décades déjà, et nul doute que rien n'a été laissé au hasard pour que cette entrée en lice continentale soit réussie.

Baccar, seul absent

Le CSS aura donc à coeur de se jauger lors de ce périlleux déplacement contre un adversaire qui sera soutenu par un public tout acquis à sa cause.

Et pour ce grand format, à ce stade de l'épreuve, Nabil Kouki pourra compter sur la totalité de son effectif, à l'exception de l'arrière Hichem Baccar, blessé. Cependant, en défense, le onze de Kouki ne manque pas de constantes ni d'alternatives.

En l'état, avec le polyvalent Hamza Mathlouthi, les axiaux Habchia et Mundeko, le capitaine et latéral gauche volant Ali Maâloul, l'arrière droit Rayen Derbali et son alter ego Mohamed Salah Mhadhebi, le technicien sfaxien a l'opportunité de composer sa ligne défensive sans aucun souci d'absence fortement pénalisante.

A l'entrejeu à présent, avec les pivots Hasamadou et Ghaith Sghaier, le demi offensif Mutyaba et le relayeur-créateur Mohamed Trabelsi, le CSS est assez bien nanti en joueurs de valeur, alors que sur le banc aussi, les médians Absi et Ouédraogo peuvent aussi être sollicités selon les péripéties de la rencontre. Enfin, devant, là où le CSS compte mettre à profit la vitesse des siens pour performer, le recours à une ligne d'attaque à deux têtes amènerait le coach à titulariser Belwafi et Ogbolé, mais là aussi, l'ailier droit Boua Diarra et la pointe Loulendo peuvent apporter leur concours si les circonstances l'exigent.

Aujourd'hui, avec un onze percutant sur contre-éclair, le CSS tentera de résister tout d'abord, laisser l'adversaire s'épuiser avant de lancer des vagues offensives que l'on espère payantes à terme. A coeur vaillant !