Tunisie: Plan de développement 2026-2030 - Le pays adopte pour la première fois une approche ascendante

5 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre de l'Économie et de la planification, Samir Abdelhafidh a indiqué, vendredi, que l'approche ascendante a été adoptée pour la première fois en Tunisie dans l'élaboration du plan de développement 2026-2030, approuvé en vertu de la loi n° 16 de l'année 2026.

Le ministre a précisé, lors d'une conférence méthodique présentée au siège de l'École nationale d'administration (ENA), que cette approche part du niveau local vers le niveau national, afin d'impulser l'intégration économique et sociale et d'instaurer un climat économique favorable à l'investissement, selon un communiqué du ministère de l'Économie et de la planification.

Il a ajouté que cette approche ascendante vise à répondre aux aspirations et aux attentes des différentes catégories sociales, soulignant que l'adoption du plan concrétise les principes constitutionnels visant à instaurer un développement réel, global et équitable, dans la mesure ou les conseils locaux, régionaux ainsi que les conseils des districts et des régions jouent des rôles primordiaux et actifs, en contribuant à l'identification des priorités et des projets de développement.

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Le ministre a conclu que le plan de développement 2026-2030 repose sur un ensemble de grandes orientations, portant sur la modernisation du tissu économique, le développement des infrastructures, la réalisation de la sécurité énergétique, hydrique et alimentaire, la préservation de l'environnement et le renforcement d'un développement régional équilibré, outre la modernisation du cadre institutionnel, l'amélioration de l'efficacité du service public et l'ancrage d'un développement social équitable et inclusif.

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