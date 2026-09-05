Tunisie: 70e anniversaire de la Garde nationale - Une exposition retrace sept décennies au service de la patrie

Le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a inauguré, vendredi soir à la Cité de la Culture à Tunis, une exposition organisée à l'occasion du 70e anniversaire de la création de la Garde nationale en présence du secrétaire d'État à la sûreté nationale, Sofiane Ben Sadek.

Nouri a visité plusieurs pavillons relevant des directions et services de la Garde nationale, notamment ceux de la garde routière, des frontières, de la sureté publique, de l'unité aérienne et de l'unité spéciale de la Grade nationale, outre une exposition d'engins, d'uniformes, d'équipements et de moyens logistiques.

Dans une déclaration aux journalistes, le porte-parole de la Direction générale de la Garde nationale Houssem Eddine Jebabli a indiqué que la célébration du 70e anniversaire de la création de la Garde nationale constitue une occasion de se remémorer le parcours de sept décennies d'histoire de l'institution, marqué par des réalisations, des sacrifices et la mémoire de générations qui se sont succédé au service de la patrie.

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Jebabli a souligné que cette célébration représente également un clin d'oeil sur le temps présent et une vision future, notamment à la lumière des évolutions mondiales dans les domaines numérique et technologique.

Il a réitéré l'engagement de la Direction générale de la Garde nationale à suivre ces évolutions et à en tirer profit dans divers domaines.

S'agissant de l'exposition, ouverte au public à partir de samedi 5 septembre, Jebabli a expliqué qu'elle regroupe les différentes spécialités des directions générales et des unités spécialisées de la Garde nationale.

Il a précisé qu'elle ne se limite pas à la présentation des spécialisations sécuritaires, mais met aussi en lumière l'évolution technologique et numérique de l'institution, à travers la consécration d'un espace dédié aux nouvelles technologies modernes.

Un espace a également été consacré à l'histoire de la Garde nationale, en utilisant des techniques d'hologramme et de réalité virtuelle, permettant aux visiteurs de découvrir un pan de l'histoire de la garde nationale.