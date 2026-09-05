Tunisie/Mali: Club Africain-Djoliba - Où suivre le match en direct ce samedi ?

Le Club Africain affrontera ce samedi 5 septembre 2026 le Djoliba AC du Mali, au stade Hamadi-Agrebi de Radès, dans le cadre du match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. La rencontre débutera à 19h00 et sera diffusée exclusivement sur la plateforme All4One, a annoncé le club.

Les supporters qui souhaitent suivre cette première sortie continentale du Club Africain pourront ainsi regarder la rencontre en direct via All4One. La diffusion sera accompagnée d'un studio d'analyse, selon le communiqué publié vendredi par le club.

Le Club Africain précise que le recours à All4One pour la diffusion de ses rencontres en Ligue des champions constitue une mesure exceptionnelle et provisoire, dans l'attente de la validation de son application officielle par les plateformes Google Play et Apple Store et de sa mise à la disposition du public.

Le club indique par ailleurs que l'intégralité des recettes générées par la diffusion numérique de la rencontre face au Djoliba sera consacrée à l'aménagement de sa boutique au Parc A.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le terrain, le Club Africain, champion de Tunisie en titre, entamera ainsi son parcours dans la Ligue des champions africaine face au représentant malien. Le match retour constituera la deuxième manche de cette confrontation du premier tour préliminaire.

À noter que tous les billets mis en vente pour la rencontre ont été écoulés, signe de l'engouement du public clubiste pour ce premier rendez-vous continental de la saison.