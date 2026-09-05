Kenya: Une nation en construction

République multipartite dotée d’une constitution progressiste, réseau ferroviaire en pleine expansion, décentralisation qui redistribue le pouvoir jusqu’aux territoires les plus reculés : le Kenya construit, loi après loi et route après route, un modèle de gouvernance et de développement qui force le respect à l’échelle du continent.

Il est des pays que l’on regarde de loin sans vraiment les voir. Le Kenya est de ceux-là. Derrière les clichés de la savane et les titres d’actualité trop souvent réducteurs, se dessine une réalité autrement plus complexe et plus fascinante : celle d’un État qui, depuis plus d’une décennie, réinvente ses institutions, recâble son territoire et se projette vers un avenir qu’il entend écrire lui-même.

Une architecture institutionnelle bâtie pour durer

Pour comprendre le Kenya d’aujourd’hui, il faut remonter à 2010. Cette année-là, le pays adopte par référendum une nouvelle constitution qui rompt avec des décennies de pouvoir fortement centralisé. Le texte, approuvé par 67 % des votants, n’est pas une simple réforme : c’est un rééquilibrage profond de l’architecture de l’État. Le pouvoir exécutif est encadré, les nominations présidentielles soumises à l’approbation du Parlement, et la justice rendue indépendante des deux autres pouvoirs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Parlement national, bicaméral, repose sur deux chambres aux rôles distincts. L’Assemblée nationale, avec ses 350 membres, contrôle les dépenses nationales et répartit les revenus entre les deux niveaux de gouvernement. Le Sénat, lui, représente les 47 comtés du pays — ces entités territoriales semi-autonomes qui constituent l’épine dorsale de la démocratie kenyane. Chaque comté dispose de son propre gouvernement élu, de son assemblée législative et du pouvoir de lever ses propres taxes.

Ce système, que les Kenyans appellent la « dévolution », la dévolution, a été présenté par la Banque mondiale comme « ambitieux et sans précédent en Afrique ». Son principe : redonner aux communautés un pouvoir qui leur appartient historiquement, et rapprocher la gouvernance des réalités du terrain. Chaque comté contrôle désormais sa santé, son agriculture, son urbanisme et ses infrastructures locales. La conférence de la dévolution, réunie en août 2025 dans le comté de Homa Bay, a rassemblé plus de 10 000 délégués pour évaluer les avancées et penser les prochaines étapes de ce chantier de gouvernance.

« La dévolution est devenue une référence en Afrique et l’un des processus de retour du pouvoir aux territoires les plus intéressants de la scène globale. »

Le mouvement se poursuit. En 2025, le gouvernement central a formalisé le retour de 14 fonctions supplémentaires aux comtés, effaçant des ambigüités juridiques qui avaient longtemps bloqué la mise en œuvre de la décentralisation. Dans le même temps, des villes comme Eldoret ont obtenu officiellement le statut de cité, rejoignant Nairobi, Mombasa, Kisumu et Nakuru dans un réseau urbain de plus en plus structuré, chacune fonctionnant comme hub régional pour la santé, l’éducation, le commerce et la logistique.

Le réseau qui recoud le pays

L’infrastructure kényane raconte une histoire de long terme. Pendant des décennies, les routes ont manqué, les voies ferrées héritées de la colonisation britannique se sont dégradées faute d’entretien, et le transport de fret depuis le port de Mombasa, le plus grand d’Afrique de l’Est, est passé de 4,8 millions de tonnes dans les années 1980 à 1,5 million seulement en 2012. Ce déclin a eu un coût économique considérable pour toute la région.

La rupture est venue en 2017 avec l’inauguration du Standard Gauge Railway (SGR), le chemin de fer à écartement standard qui relie Mombasa à Nairobi sur 427 kilomètres. Un chantier pharaonique : 25 000 Kenyans employés, quatre heures de trajet là où il en fallait une journée, et surtout huit heures pour acheminer un conteneur du port à la capitale, contre 48 heures auparavant. Selon le ministère des Transports, ce seul projet a contribué à augmenter le PIB du pays de 1,5 %. Le message était clair : le Kenya connecte ses territoires pour connecter ses marchés.

En mars 2026, après six années de blocage dues à l’arrêt des financements chinois, Nairobi a officiellement relancé l’extension du SGR vers Naivasha, Kisumu, puis Malaba, à la frontière ougandaise. Ce corridor ferroviaire de plusieurs centaines de kilomètres supplémentaires est appelé à transformer les échanges commerciaux avec l’Ouganda, le Rwanda et au-delà, dans un marché de la Communauté d’Afrique de l’Est de plus de 300 millions d’habitants.

Sur les routes, l’effort est tout aussi massif. Un Fonds national d’infrastructure créé fin 2025 a permis de débloquer ou d’accélérer 875 contrats routiers en moins d’un an. L’autoroute Rironi–Naivasha–Mau Summit, longue de 170 kilomètres, est en cours de doublement. Sur dix ans, 2 500 axes sont cartographiés pour être élargis et 28 000 kilomètres de pistes destinés à être bitumés. Ce maillage progressif change concrètement la vie des agriculteurs, des commerçants et des familles dans les zones jusqu’ici enclavées.

« Avant, il fallait parfois trois jours pour acheminer un conteneur du port de Mombasa à l’intérieur du pays. Aujourd’hui, le train le fait en huit heures. »

L’énergie verte comme levier d’avenir

Le Kenya ne se contente pas de construire des routes. Il entend aussi électrifier son développement, littéralement. Grâce à sa position sur le Rift Valley, le pays dispose de ressources géothermiques parmi les plus importantes du monde. Olkaria, dans la vallée du Rift, est déjà le plus grand complexe géothermique d’Afrique. En 2026, KenGen, la société nationale d’électricité qui produit 75 % de la capacité installée du pays, est en cours d’achèvement de nouvelles unités sur ce site stratégique, avec une mise en service des premières turbines prévue pour juin 2026.

Cette ambition énergétique dessine un cercle vertueux : une électricité propre et abondante alimente les zones économiques spéciales de Naivasha, que le SGR relie au port de Mombasa, lequel projette ses exportations vers les marchés d’Asie, du Moyen-Orient et d’Europe. Une chaîne logistique intégrée, de la centrale électrique au conteneur maritime, que peu de pays africains peuvent se targuer de construire aussi méthodiquement.

Nairobi, une capitale africaine à vocation mondiale

Au-delà des chantiers, c’est le rôle global du Kenya qui s’affirme. Les 11 et 12 mai 2026, Nairobi a accueilli le sommet Africa Forward, co-organisé avec la France d’Emmanuel Macron. Premier rendez-vous franco-africain tenu en dehors de l’espace francophone, dans un pays anglophone d’Afrique de l’Est, cet événement marque une rupture symbolique majeure avec les logiques géopolitiques traditionnelles. En transcendant la division historique entre Afrique francophone et anglophone, Nairobi s’affiche comme capitale continentale à part entière.

La reconnaissance internationale suit. D’ici fin 2026, Nairobi devrait accueillir les sièges mondiaux de l’UNICEF, d’ONU Femmes et du FNUAP, rejoignant New York, Genève et Vienne dans le cercle très fermé des villes hôtes des grandes organisations onusiennes. Pour préparer cette ambition, un investissement d’un milliard et cent millions de dollars est consacré à la modernisation de la ville : routes urbaines, éclairage, réhabilitation des rivières, réseaux numériques, cybersécurité. Une métropole qui se prend au sérieux.

Un modèle africain en construction

Ce qui se construit au Kenya dépasse la somme de ses grands projets. Le pays tente d’articuler institutions solides, décentralisation, infrastructures modernes, transition énergétique et influence diplomatique dans une vision cohérente du développement.

Dans un continent confronté à d’importants défis économiques, sociaux et politiques, le Kenya cherche à apparaître comme un modèle de stabilité relative, d’innovation et d’intégration régionale.

Le Kenya ne se présente plus simplement comme un pays en quête de développement. Il s’impose progressivement comme une nation qui construit méthodiquement sa place dans l’Afrique et dans le monde de demain.