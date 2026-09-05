Afrique: L'Union Africaine salue les efforts du gouvernement soudanais pour favoriser le dialogue

Le président du Conseil souverain de transition du Soudan, le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, s'est entretenu par téléphone avec le président burundais et président de l'Union Africaine, Évariste Ndayishimiye.

Al-Burhan a remercié le président burundais pour son soutien à l'initiative de dialogue et réaffirmé la volonté du gouvernement de lever les obstacles au processus de paix, y compris les obstacles juridiques.

Ndayishimiye a salué l'initiative de la commission nationale indépendante visant à organiser un dialogue « soudano-soudanais » au Soudan, avec la participation des forces politiques et civiles, la qualifiant de voie la plus directe vers une paix globale.

Il a également salué les efforts du gouvernement soudanais pour créer un environnement propice au dialogue, notamment la décision d'Al-Burhan de réexaminer les mesures judiciaires prises à l'encontre des opposants.

Le président burundais a réaffirmé le soutien de son pays et de l'Union Africaine au Soudan jusqu'à la réalisation de la paix et du développement durable, souhaitant le retour prochain du Soudan aux activités de l'Union Africaine.