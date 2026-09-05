Afrique: L'Union Africaine salue les efforts du gouvernement soudanais pour favoriser le dialogue

5 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil souverain de transition du Soudan, le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, s'est entretenu par téléphone avec le président burundais et président de l'Union Africaine, Évariste Ndayishimiye.

Al-Burhan a remercié le président burundais pour son soutien à l'initiative de dialogue et réaffirmé la volonté du gouvernement de lever les obstacles au processus de paix, y compris les obstacles juridiques.

Ndayishimiye a salué l'initiative de la commission nationale indépendante visant à organiser un dialogue « soudano-soudanais » au Soudan, avec la participation des forces politiques et civiles, la qualifiant de voie la plus directe vers une paix globale.

Il a également salué les efforts du gouvernement soudanais pour créer un environnement propice au dialogue, notamment la décision d'Al-Burhan de réexaminer les mesures judiciaires prises à l'encontre des opposants.

Le président burundais a réaffirmé le soutien de son pays et de l'Union Africaine au Soudan jusqu'à la réalisation de la paix et du développement durable, souhaitant le retour prochain du Soudan aux activités de l'Union Africaine.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.