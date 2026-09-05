Soudan: Le ministre des AE rencontre le directeur exécutif par intérim du PAM

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salem, a reçu samedi à Khartoum le directeur exécutif par intérim du Programme Alimentaire Mondial (PAM), Carl Skau.

Le ministre a salué l'aide apportée par le PAM aux populations affectées par la guerre et les déplacements, réaffirmant la volonté du gouvernement de faciliter les opérations de l'agence au Soudan.

Il a appelé le PAM à orienter davantage son soutien vers la reconstruction, le renforcement des capacités et les moyens de subsistance, notamment en faveur des petits exploitants agricoles, des chaînes de production et d'approvisionnement, des organisations de la société civile et des jeunes, ainsi que des programmes de repas scolaires.

De son coté , Carl Skau a exprimé sa satisfaction de constater les changements intervenus à Khartoum avec le retour des habitants et des institutions publiques. Il a réaffirmé l'engagement du PAM à poursuivre son aide humanitaire et à contribuer aux efforts de reconstruction, de relèvement et d'autosuffisance au Soudan.