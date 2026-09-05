Soudan: La procureure générale arrive à Genève à la tête de la délégation soudanaise au Conseil des droits de l'homme

5 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La procureure générale, Mme Intisar Ahmed Abdelal, est arrivée samedi à Genève à la tête de la délégation soudanaise participant à la session du Conseil des droits de l'homme.

Elle doit présenter, lundi 7 septembre, le cinquième rapport d'étape de la Commission nationale d'enquête sur les crimes et violations du droit national et du droit international humanitaire, portant notamment sur l'état d'avancement des enquêtes et les activités de la commission.

Elle doit également présenter les principaux éléments du rapport aux responsables des instances concernées, notamment au Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et au président du Conseil des droits de l'homme.

La délégation a été accueillie à son arrivée à l'aéroport de Genève par le représentant permanent du Soudan, l'ambassadeur Hassan Hamed Hassan, ainsi que des membres de la mission.

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