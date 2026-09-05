Soudan: L'ICGLR salue l'initiative de dialogue intersoudanais

5 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Secrétariat général de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL/ICGLR) a salué l'initiative visant à faciliter un dialogue intersoudanais à l'intérieur du Soudan, sous la supervision d'un comité indépendant composé de sages soudanais, annoncé le 30 Août.

Dans un communiqué publié vendredi, l'ICGLR a affirmé son soutien à cette initiative, la considérant comme une étape importante pour renforcer le dialogue, restaurer la confiance et créer un environnement propice à un règlement pacifique. Elle a souligné qu'une paix durable passe par un processus politique inclusif, dirigé et porté par les Soudanais, réunissant les différentes parties et forces concernées.

L'organisation a appelé les parties soudanaises à participer de manière constructive au dialogue, à privilégier la concertation plutôt que la confrontation et à œuvrer en faveur d'une solution pacifique, avec pour objectif commun de mettre fin aux violences et d'alléger les souffrances de la population.

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L'ICGLR a également réaffirmé sa disponibilité à travailler en étroite concertation avec le gouvernement soudanais, les acteurs concernés, les organisations régionales et les partenaires internationaux afin de soutenir les efforts visant à consolider la paix, la stabilité et la réconciliation nationale au Soudan.

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