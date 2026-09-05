Congo-Brazzaville: Infrastructures - Le gouvernement fait le point des chantiers à Brazzaville

Le Premier ministre Anatole Collinet Makosso, accompagné de six membres du gouvernement et du député-maire de Brazzaville, a effectué le 4 septembre la visite de quelques chantiers en exécution à Brazzaville, dans le cadre du contrôle et du suivi des réalisations du gouvernement.

Le Premier ministre, chef du gouvernement et sa suite ont visité au total cinq chantiers en cours d'exécution dans la ville. Il s'est rendu, en premier, au site de construction du centre de maintenance des aéronefs à l'aéroport international Maya-Maya.

Financé à plus de 20,247 milliards FCFA, le projet déjà exécuté à plus de 65% par une société chinoise, le centre, le premier dans la sous-région, selon le témoignage des experts, est dédié au dépannage et à l'entretien des avions. A terme, a souligné le Premier ministre, ce centre pourra aider les compagnies aériennes de la sous-région à assurer la maintenance de leurs aéronefs au Congo.

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Ensuite, la délégation gouvernementale s'est rendue au chantier de rénovation du Centre de formation et de recherches en arts dramatique (Cefrad). Construit en 1904, ce centre culturel historique s'était effondré en 2018 du fait de son vieillissement. Les travaux déjà achevés ont consisté à sa remise en état, avec son emblématique salle de spectacles.

Poursuivant sa ronde, Anatole Collinet Makosso a inspecté aussi les travaux d'assainissement et de drainage de la rivière Tsiémé à Talangaï dans le 6e arrondissement. Les travaux qui sont déjà en cours portent sur le drainage et l'aménagement de berges de ce collecteur naturel, sur une distance de 3,5 km, allant du fleuve-Congo au pont de la Tsiémé, avec deux voies de part et d'autres, à l'image de la rivière Madoukou dans le 5e arrondissement, Ouenzé.

De là, les membres du gouvernement ont visité le centre solaire en construction au sein du centre commercial Brazza Mall à Ouenzé, de 1,5 mégawatt, pour alimenter le site, ainsi que celui du stade de la concorde à Kintélé, d'une capacité de 12 mégawatts, prévu pour desservir le Centre international de conférence de Kintélé et les Tours jumelles de Mpila. Sur ces deux sites, les travaux sont suffisamment avancés.

S'exprimant à l'issue de la visite, le Premier ministre Anatole Collinet Makosso, ému de l'état d'avancement de l'ensemble des chantiers, a souligné que ces projets sont lancés pour résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent à la population, conformément à l'agenda du gouvernement édicté par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.