Sénégal: Bassirou Diomaye Faye salue l'engagement des jeunes en faveur de l'embellissement des abords du stade LSS

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué samedi à Dakar la mobilisation des jeunes dans l'opération d'embellissement et de végétalisation des alentours du stade Léopold Sedar Senghor.

"Je suis fier de ces jeunes et je voudrais leur dire que la construction du Sénégal est entièrement entre leurs mains ", a notamment déclaré le chef de l'État au moment de saluer la mobilisation des participants à cette initiative inscrite dans le cadre du Programme national d'engagement citoyen du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Au moins, 200 jeunes membres du programme d'emploi Xeyu Ndaw Yi" ont été mobilisés par la Direction générale du Cadre de vie dans le cadre de la mise en oeuvre de l'initiative de désencombrement et d'aménagement des abords du stade et d'autres lieux de la capitale.

Les jeunes qui représentent 75 % de notre population sénégalaise doivent continuer à garder cette conscience citoyenne et à agir en responsables qui inspirent d'autres jeunes dans toutes les localités du Sénégal, a souligné le président Faye.

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Il a insisté sur l'importance pour les collectivités territoriales d'ériger l'amélioration du cadre de vie en priorité. "Je voudrais m'arrêter sur cette activité et inviter les maires à considérer le cadre de vie comme étant leur espace naturel d'évolution et l'assainissement, mais également comme une source de bien-être des populations qu'ils administrent", a-t-il indiqué.

Il a ainsi évoqué le principe de subsidiarité qui fonde la décentralisation, estimant que les problèmes identifiés au niveau local" ne doivent pas attendre l'impulsion ni l'initiative de l'Etat central.

Le chef de l'État a par ailleurs salué la mobilisation des autorités et des citoyens qui participent aux travaux d'embellissement du stade Léopold Sédar Senghor, qu'il considère le "stade emblématique au Sénégal".

Cette opération de nettoyage, d'embellissement et de végétalisation s'inscrit dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 et vise à contribuer à l'amélioration du cadre de vie autour de l'infrastructure sportive.