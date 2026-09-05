Sénégal: Ousmane Diagne évoque le 'rôle central' des vétérinaires dans le développement de l'élevage

Mbour — Ousmane Diagne, ministre auprès du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, a souligné, samedi à Mbour, le rôle central de la médecine vétérinaire dans le développement du secteur de l'élevage.

"La médecine vétérinaire occupe une place centrale au niveau de notre département ministériel", a-t-il déclaré, soulignant l'importance du travail accompli par les praticiens vétérinaires dans le développement du secteur de l'élevage.

Présidant le premier congrès national de l'Association des praticiens vétérinaires du Sénégal (APVS), Ousmane Diagne a appelé à davantage de mobilisation dans l'accompagnement des vétérinaires face aux défis liés à la santé animale et aux mutations climatiques.

Il a expliqué que sa présence au premier congrès de l'APVS répond à la volonté du département ministériel de rester à l'écoute des acteurs en vue de mieux prendre leurs préoccupations en compte.

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Il a ainsi évoqué la nécessité d'assurer une meilleure présence des vétérinaires auprès des éleveurs, particulièrement dans les zones éloignées.

"Sur le terrain, les éleveurs réclament la présence de plus de praticiens vétérinaires", a-t-il relevé, estimant qu'il appartient au ministère de faire en sorte que ces professionnels soient "suffisamment motivés pour accepter d'aller dans le Sénégal des profondeurs".

M. Diagne n'a pas manqué de parler des mutations climatiques et de leur impact sur la santé animale.

"C'est extrêmement important de parler des mutations climatiques et de la santé animale", a-t-il martelé, rappelant que le ministère travaille à motiver les professionnels du secteur afin d'atteindre les résultats attendus.

De son côté, le président de l'APVS, Dr Ousseynou Diouf, a fait savoir que la création de l'association répond à la nécessité pour les vétérinaires de mieux s'organiser face aux nouvelles exigences de l'élevage.

"Les vétérinaires ont dit qu'il est important de s'organiser pour pouvoir répondre favorablement à ces nouveaux défis", a-t-il fait valoir. Il a ainsi cité la formation continue, l'équipement des praticiens et l'amélioration de la prise en charge des nouvelles préoccupations de santé animale parmi les priorités de l'APVS.

Il n'a pas manqué d'alerter sur l'émergence et la réémergence de plusieurs maladies liées notamment aux mutations climatiques.

"Les changements climatiques sont une réalité et provoquent l'émergence et la réémergence de beaucoup de maladies", a-t-il déclaré, citant notamment le mpox, la fièvre de la vallée du Rift et le virus aviaire.

Le congrès, devant s'achever dimanche va permettre aux praticiens de formuler "des résolutions fortes", sur l'exercice de la médecine vétérinaire, la lutte contre la vente frauduleuse de médicaments et l'actualisation de la législation.