Sénégal: Un ouvrage sur le Code de la route présenté à des chauffeurs de Touba

5 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Un ouvrage consacré au Code de la route, destiné notamment à renforcer les connaissances des chauffeurs, a été présenté, samedi, à la gare routière de Touba, dans le cadre d'une caravane nationale de promotion du livre, a constaté l'APS.

Amadou Guéye, juriste, chercheur en droit routier et auteur de l'ouvrage, a indiqué que les chauffeurs et les collectivités territoriales se sont appropriés du livre, s'engageant à en faire un outil de travail pour tous les chauffeurs professionnels du Sénégal.

Entamé en 2016, le projet vise à améliorer la sécurité routière à travers le savoir et à contribuer à l'amélioration des conditions de travail et d'exercice du métier de chauffeur, a expliqué M. Guéye, juriste formé notamment à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et spécialisé en droit routier.

Il a souligné que l'ouvrage paraît dans un contexte marqué par des réformes du Code de la route sénégalais. Sa particularité réside dans son caractère inclusif, avec des codes QR donnant accès à des contenus en langues nationales, notamment le wolof, le sérère, le diola et le pulaar.

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"Nous avons pris en compte l'ensemble des risques d'inaccessibilité. C'est un ouvrage dynamique dans le sens où on a utilisé la nouvelle technologie. Il y a la partie législative dans cet ouvrage ", a-t-il dit, précisant que le projet bénéficie de l'appui de l'État du Sénégal, à travers la Caisse des dépôts et consignations.

La rencontre a également permis d'échanger avec les chauffeurs sur les aspects juridiques liés à leur profession, la signalisation et les causes des accidents.

Selon l'initiateur, les chauffeurs constituent une partie prenante essentielle dans le diagnostic de la sécurité routière.

La caravane a déjà sillonné les régions de Kolda, Kaffrine, Fatick et Kaolack, avant de faire l'étape à Touba.

Lire l'article original sur APS.

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