Afrique: Coupe du monde féminine - Victoire du Mali sur l'Espagne, deuxième défaite de suite du Nigeria

5 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe du Mali a surpris celle de l'Espagne (82-73) l'Espagne tandis que les championnes d'Afrique en titre nigérianes se sont inclinées devant la Hongrie (67-71), en matchs comptant pour la deuxième journée de la Coupe du monde féminine de la FIBA.

Après son revers vendredi face au Japon, les Maliennes ont crée la sensation en dominant les Espagnoles, une des favorites du Mondial à la Max-Schmeling-Halle de Berlin.

Les deux équipes ont joué égal pendant les deux premiers quarts temps avant que le Mali ne prenne le contrôle du match en seconde période.

L'Espagne a remporté le dernier quart temps, mais l'avance du Mali s'est avérée suffisante pour sceller la victoire.

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Les Maliennes vont disputer leur troisième match lundi face au pays organisateur.

Pour leur deuxième sortie, les championnes d'Afrique le Nigeria ont essuyé une deuxième défaite (67-71) devant la Hongrie. Les D'Tigers devront se réveiller lundi face à la France.

Les Américaines, qui restent sur quatre titres consécutifs, sont les grandes favorites pour le sacre final à l'issue de cette édition à laquelle participent seize équipes.

L'équipe américaine n'a plus perdu en Coupe du monde depuis la demi-finale de l'édition 2006.

Elle sera cependant privée de deux de ses cadres, Kelsey Plum et A'ja Wilson, élue meilleure joueuse du dernier tournoi olympique à Paris.

La Coupe du monde 2026 permettra d'obtenir le premier quota olympique pour les Jeux olympiques (JO) prévus à Los Angeles en 2028.

Seize nations sont engagées pour la Coupe du monde 2026, réparties en quatre groupes de quatre équipes.

Les quatre équipes qui termineront en tête de leur poule seront directement qualifiées pour les quarts de finale.

Les nations classées en deuxième et troisième position de chaque groupe devront passer par un barrage organisé les 8 et 9 septembre.

Les quatre vainqueurs de ces barrages compléteront le tableau des quarts de finale, programmés le 10 septembre.

Les demi-finales de la Coupe du monde 2026 auront lieu le 12 septembre avant la finale, prévue le dimanche 13 septembre à Berlin.

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