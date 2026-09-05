Cote d'Ivoire: Inclusion des personnes handicapées - Le siège de la Caph-CI réhabilité et équipé

Les membres de la Coordination des associations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire (Caph-CI) peuvent crier un ouf de soulagement. En effet, cambriolé il y a peu, son siège, situé dans la commune d'Abobo, a été réhabilité et entièrement équipé par Orange Côte d'Ivoire.

Cette infrastructure de haute portée sociale a été officiellement remise aux bénéficiaires, le vendredi 4 septembre 2026, à Abobo. Cette cérémonie était couplée de la signature d'un accord de partenariat entre les deux structures, en présence de Raphaël Dogo, président de l'Union des organisations faitières des personnes handicapées de Côte d'Ivoire (Unoph-CI).

A l'occasion, la directrice de l'engagement durable et des partenariats chez Orange Côte d'Ivoire, Catherine Assanvo, a souligné que cette réhabilitation vise à offrir un environnement convivial aux personnes en situation de handicap qui ont droit également au confort. « Le siège a été équipé de manière à leur permettre de découvrir les activités autour du numérique et de pouvoir se former justement avec tout ce que le numérique propose », dit-elle.

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Le président de l'Unoph-CI, Raphaël Dogo, a exprimé sa gratitude à la maison de téléphonie mobile pour cette action salvatrice. Aussi a-t-il précisé que désormais il existe une seule union en Côte d'Ivoire. « Cela a été possible parce que nous le voulions », a-t-il insisté, appelant les personnes de bonne volonté à venir en aide aux personnes handicapées en leur offrant des moyens de locomotion.

La directrice exécutive de la Caph-CI, Sophie Konan, a rappelé qu'avant sa réhabilitation, le siège présentait des façades et des murs dégradés, une cour peu valorisée, une buanderie vétuste, des sanitaires sommaires et des bureaux vieillissants.

« Cet environnement ne reflétait ni la dignité des personnes reçues ni l'ambition de notre mission », a-t-elle déclaré, précisant que la réhabilitation a été globale avec surtout l'installation de caméras de sécurité et un espace multimédia accessible aux différents types de handicap.

Bien plus, ce siège bénéficie d'une connexion Internet gratuite qui soutient les formations, les demandes administratives et l'accès à l'information. A l'en croire, ces équipements servent à apprendre, à communiquer, à travailler, à accompagner et à créer des opportunités. « Il ne s'agit pas d'un simple embellissement, car nous disposons désormais d'un cadre plus sûr, fonctionnel, accueillant et digne », s'est félicitée Sophie Konan.

En effet, depuis cette rénovation, le regard porté sur les personnes handicapées et leur organisation change. « Ce siège affirme que les personnes handicapées méritent des lieux de qualité, des équipements modernes et un accueil respectueux. Il renforce notre crédibilité auprès des familles, des autorités, des partenaires et des institutions », a-t-elle insisté, précisant qu'un bâtiment n'a de valeur que par l'usage que l'on en fait.

Selon la directrice exécutive de la Caph-CI, beaucoup reste encore à faire pour rendre ce siège plus accessible, mieux équipé et davantage ouvert aux services de proximité. C'est pourquoi elle a exprimé sa gratitude à la maison de téléphonie mobile pour cet appui considérable. « Vous n'avez pas seulement rénové des murs, mais vous avez contribué à redonner confiance à toute une communauté », s'est réjouie Sophie Konan, promettant de faire un bon usage de cet édifice.

Deux structures qui regardent désormais dans la même direction

En marge de la remise officielle du siège réhabilité, la Caph-CI et la maison de téléphonie mobile ont décidé de matérialiser leur collaboration à travers la signature d'une convention de partenariat. « C'est un partenariat qui existe dans les faits depuis 2021 que nous avons matérialisé aujourd'hui à travers la signature d'une convention de partenariat », a précisé Catherine Assanvo, tout en souhaitant que cette collaboration donne les résultats escomptés.

Le président du Conseil d'administration de la Caph-CI, Koné Yacouba, s'est dit heureux de l'aboutissement de cet accord. « Nous sommes rassurés que l'accompagnement qui vient d'être fait va se pérenniser. Nous travaillons avec eux depuis 2021 à travers les formations sur l'amélioration du bien-être des personnes handicapées. Aujourd'hui, c'est un autre pas qui vient d'être franchi », a souligné Koné Yacouba, demandant à l'Etat de Côte d'Ivoire de s'approprier davantage la question de l'emploi des personnes handicapées.

A noter que des kits scolaires ont été remis à des enfants handicapés par la maison de téléphone mobile.