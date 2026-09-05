Afrique de l'Ouest: Salon du Gpl d'Afrique de l'Ouest - La 7e édition a tenu toutes ses promesses

5 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

La 7e édition du Salon du Gpl (gaz de pétrole liquéfié) d'Afrique de l'Ouest s'est tenue les 2 et 3 septembre 2026, au Parc des expositions d'Abidjan - Port-Bouët, dans la zone aéroportuaire.

Placé sous le patronage du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Energie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, ce rendez-vous a réuni les principales autorités publiques, les compagnies pétrolières, les distributeurs de Gpl, les fabriquants, les investisseurs et les experts internationaux autour des enjeux liés au développement du Gpl, à l'accès à la cuisson propre et aux opportunités d'affaires en Afrique de l'Ouest.

Intervenant sur « l'avenir du Gpl en Afrique de l'Ouest : opportunités, défis et moteurs de croissance », en sa qualité de panéliste, le directeur général de Corlay Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a partagé l'expérience et la vision de son entreprise sur les perspectives de développement du Gpl, les opportunités de croissance, ainsi que les principaux leviers nécessaires à l'essor durable de cette énergie dans la région ouest-africaine.

En outre, Alassane Ouattara est également intervenu sur le thème : « La sécurité des bouteilles de gaz domestiques : enjeux, bonnes pratiques et confiance des consommateurs ».

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A ce niveau, il a mis l'accent sur les enjeux liés à la sécurité des bouteilles, la promotion des bonnes pratiques tout au long de la chaîne de distribution et d'utilisation, ainsi que l'importance de la sensibilisation des consommateurs.

A travers cette double présentation, cette entreprise a contribué au renforcement de la culture de sécurité autour du Gpl et de la confiance des utilisateurs, et surtout aux conditions essentielles au développement durable de cette énergie. Ce qui lui permis de consolider son positionnement dans la distribution des produits pétroliers.

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