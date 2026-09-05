Cote d'Ivoire: Chu de Cocody/Insuffisance rénale - Des vivres et non-vivres aux malades

4 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Ange Ehourade

L'association Noblesse internationale a mené une action de solidarité en faveur des patients atteints d'insuffisance rénale au Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale (Cnptir), sis au Chu de Cocody, le 1er septembre 2026.

Cette initiative avait pour objectif d'apporter un soutien concret aux patients confrontés à une maladie nécessitant une prise en charge régulière et particulièrement contraignante.

Tenant compte des besoins et des indications alimentaires communiqués pour les patients, Noblesse internationale a distribué des kits alimentaires comprenant notamment un sac de riz de 5 kg, de l'huile, des pâtes alimentaires et des conserves à chaque bénéficiaire. Chaque patient bénéficiaire a ainsi reçu un kit alimentaire destiné à l'accompagner dans son quotidien.

En complément de cette aide, l'association a apporté une contribution financière destinée à soutenir la prise en charge des séances de dialyse. Cette contribution doit permettre aux patients bénéficiaires de couvrir jusqu'à un mois de séances de dialyse, soit environ dix séances.

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Au-delà de l'aide matérielle et financière, cette journée a constitué un véritable moment de rencontre, d'écoute, de partage et de solidarité avec les patients et leurs proches.

Le personnel du Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale (Cnptir) du Chu de Cocody s'est mobilisé pour accueillir l'association Noblesse internationale. L'action s'est déroulée notamment en présence de Dr Rosine N'Souho, cheffe du service de la prévention ; du Dr Alain N'Guessan Adjuman, chef du service psychosocial ; et de Dr Charlène Te-Seri, sociologue.

La section Côte d'Ivoire de Noblesse internationale était représentée par Isabelle Adjé ; Jean-Marie Kouadio Bloffoué, chef de projet et secrétaire général ; ainsi que Geneviève Amoikon et Cynthia Roua, membres de l'association.

Fondée par Mariam Stéphanie Fadiga, l'association Noblesse internationale oeuvre depuis plus d'une décennie auprès des personnes démunies et des populations vulnérables. À travers ses actions menées en France et en Afrique, l'association intervient notamment dans les domaines de la santé, de l'aide alimentaire, de l'éducation, de l'accès à l'eau potable et de la solidarité envers les populations vulnérables.

Cette opération s'inscrit dans la continuité de cet engagement : apporter, avec les moyens disponibles, une aide concrète et utile aux personnes qui en ont besoin. « Rêver seul reste un rêve, rêver ensemble devient une réalité. Noblesse oblige », a déclaré Isabelle Adjé.

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