Togo: Une maintenance qui pèse sur l'approvisionnement des centrales

De perturbations affectent la fourniture d'électricité depuis quelques jours. Une gêne pour les particuliers comme pour les entreprises. Elles concernent principalement le Grand Lomé.

Selon le ministère de l'Énergie, ces coupures sont liées à des travaux de maintenance, de préservation et de modernisation menés sur les installations de la West African Gas Pipeline Company (WAPCo).

Le Gazoduc de l'Afrique de l'Ouest a ainsi connu un arrêt partiel du 28 août au 1er septembre, perturbant l'approvisionnement en gaz naturel des centrales de l'ensemble des pays bénéficiaires, dont le Togo.

La structure est en maintenance pour plusieurs semaines. Les distributeurs doivent donc trouver des solutions alternatives.