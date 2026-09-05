Congo-Kinshasa: Six morts du choléra en 24 heures dans la zone de santé de Kasongo

La zone de santé de Kasongo (Maniema) fait face à une flambée inquiétante de choléra. En l'espace de 24 heures, six personnes sont décédées parmi les 35 cas enregistrés, selon le médecin chef de zone, Dr Mubwana Zamuda Byza.

Le médecin cite plusieurs aires de santé riveraines affectées : Kachura, Kauta Demufala, Kabeya, Kiyogo, Kankumba, Lubaya.

Au total, 36 cas ont été notifiés, dont six décès en une seule journée.

Manque de moyens pour la riposte

Le Dr Zamuda alerte sur l'absence de kits de protection et de kits de prise en charge dans les structures locales. Faute d'intrants, de nombreux cas sont gérés directement dans la communauté, ce qui accroît le risque de propagation.

« Beaucoup de cas sont gérés dans la communauté, et c'est ce qui est grave encore », a-t-elle déclaré.

Le médecin chef de zone appelle le Gouvernement et les partenaires sanitaires à intervenir rapidement pour renforcer la riposte et insister sur les mesures d'hygiène auprès des populations.