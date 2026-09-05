Congo-Kinshasa: La Fondation HJ organise des consultations médicales gratuites à Mbuji-Mayi

5 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Depuis quelques jours, la Fondation HJ de Kinshasa mène une vaste campagne de consultations médicales gratuites au stade Don Bosco de Mbuji-Mayi, dans le Kasaï Oriental.

Plusieurs services sont déployés : ophtalmologie, pédiatrie et médecine générale.

Des soins et médicaments gratuits

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Sur place, les infirmiers procèdent aux consultations et diagnostics. Les patients nécessitant un traitement reçoivent des médicaments gratuits, fournis par l'équipe médicale de la Fondation HJ.

« On fait le dépistage de la malaria, de l'hypertension, du diabète, de l'ophtalmologie... et tout cela avec des médicaments gratuits », explique Sahira Moudji, directrice générale de la Fondation HJ.

De nombreux habitants saluent cette initiative, qui leur permet d'accéder à des soins spécialisés souvent coûteux.

Les équipes médicales procèdent au dépistage de la malaria, prise en charge de l'hypertension et du diabète et distribution gratuite de lunettes pour les cas d'ophtalmologie.

Un patient témoigne : « Si j'étais parti à l'hôpital, on allait d'abord demander de l'argent pour acheter la fiche et les médicaments. Ici, j'ai fait examens et reçu les médicaments gratuitement ».

Une démarche de santé communautaire

Pour la Fondation HJ, cette campagne s'inscrit dans une logique de santé communautaire, visant à rapprocher les soins des populations et à renforcer la prévention. Dans les allées du stade, les témoignages se multiplient : certains parlent d'une « bouffée d'oxygène », d'autres d'un « geste humanitaire qui tombe à point nommé ».

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