Congo-Kinshasa: Salon africain de la bande dessinée à Kinshasa - Barly Baruti veut faire entendre les voix des sans-voix

La 7e édition du Salon africain de la bande dessinée et de l'autre musique (SABDAM) se tiendra du 11 au 13 septembre 2026 à l'Academie des Beaux-arts de Kinshasa, avec notamment une immersion dans l'univers artistique du défunt sculpteur congolais Alfred Liyolo, précurseur du bronze dans l'art en République démocratique du Congo.

Selon Barly Baruti Kandolo, bédéiste congolais et organisateur de l'événement, le choix de l'Académie des Beaux-Arts pour abriter cette édition vise à créer un lien entre les dimensions académique, artistique et culturelle.

« Les cadres choisis sont idéaux pour abriter un tel événement. Derrière nous, il y a une peinture murale qui en dit long et qui s'accorde parfaitement avec la vision de son auteur. L'Académie des Beaux-Arts représente en quelque sorte l'intersection entre l'enseignement supérieur et les dimensions artistiques et culturelles », a-t-il expliqué.

Les richesses de la RDC

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Le thème retenu pour cette édition c'est « Bomoyi, kaka se bomoyi » (traduisez en français: "La vie, rien que la vie). Barly Baruti estime que la fresque située sur le site illustre ce thème, notamment à travers la représentation des travailleurs des mines et des richesses du sous-sol congolais.

« Ces travailleurs, représentés comme des abeilles, produisent symboliquement un miel qui part du Congo vers une ruche, vers une reine. Cette image traduit la souffrance du pays, mais aussi sa richesse », a-t-il déclaré.

L'artiste a également souligné la dimension sociale du salon, affirmant que cette édition entend donner une place aux voix qui peinent à se faire entendre.

« Cela ne signifie pas que nous allons continuer à subir : nous voulons que les cris des sans-voix soient entendus », a-t-il ajouté.

Un rendez-vous international

Plusieurs délégations internationales sont annoncées à cette 7e édition. Elles viendront notamment de Belgique, du Mexique, de Colombie, d'Asie et du Canada.

Une forte délégation du Sénégal, pays invité d'honneur, est également attendue. Le Gabon et la République centrafricaine figurent aussi parmi les pays annoncés.

Pour Barly Baruti, cette participation internationale permettra de mettre en avant la place de Kinshasa dans le domaine de la bande dessinée en Afrique.

« C'est toute l'Afrique qui viendra témoigner que Kinshasa est véritablement la capitale africaine de la bande dessinée », a-t-il affirmé.

Le programme prévoit également des activités consacrées à la jeunesse, avec notamment des projections de films historiques, des jeux, des formations et diverses autres activités culturelles.

Hommage à Liyolo

Par ailleurs, l'oeuvre d'Alfred Liyolo sera particulièrement mise en avant à travers une immersion dans son univers artistique, prévue dans la galerie de l'Académie des Beaux-Arts. Barly Baruti Kandolo explique:

« Nous ne pouvons pas faire la politique de la table rase, au moment où nous avons les nôtres, ces géants qui sont dans la galerie de l'Académie des beaux-arts, parmi lesquels Alfred Liyolo qui, depuis très longtemps, a porté très haut l'étendard de l'art et de la culture congolais. Il est de notre devoir de revisiter son oeuvre et de la faire découvrir à la jeune génération ».

Le Salon africain de la bande dessinée et de l'autre musique entend ainsi réunir, durant trois jours, artistes, professionnels de la culture, jeunes et délégations étrangères autour de la bande dessinée, de la musique, de la lecture et du patrimoine artistique congolais.