Cameroun: Cambriolage au TCS - Un coup monté ?

Le TCS de Yaoundé a été cambriolé. Des scellés, de l'argent et des documents ont été volés. L'enquête devra répondre à des questions troublantes.

Dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2026, des individus ont pénétré dans le Tribunal Criminel Spécial. Scellés, argent, documents : ce qui a disparu soulève plus de questions que de réponses.

Le 31 août 2026, le président Paul Biya signe un décret. Dans la foulée, un cambriolage est signalé au Tribunal Criminel Spécial de Yaoundé. Coïncidence ? L'enquête devra trancher.

Des scellés, de l'argent, des documents judiciaires ont disparu. L'intrusion a eu lieu de nuit. Le greffe a été ciblé. Et les questions s'accumulent : comment les auteurs ont-ils su où chercher ? Où était la sécurité ? Pourquoi ces documents en particulier ?

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L'affaire ne relève pas d'un simple vol. Elle interpelle sur la fragilité de l'institution judiciaire camerounaise.

Cambriolage au Tribunal Criminel Spécial : les trois anomalies qui troublent l'enquête

Une intrusion au coeur de la justice camerounaise

Le Tribunal Criminel Spécial (TCS) de Yaoundé est une juridiction d'exception. Il traite notamment des affaires de détournement de deniers publics. C'est un sanctuaire de la justice camerounaise. Pourtant, dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2026, ce sanctuaire a été violé.

Selon les informations disponibles, le greffe du TCS a été ciblé. Les espaces liés aux scellés ont fait l'objet d'une intrusion. Des sommes d'argent, des scellés et des documents judiciaires auraient disparu. Le bilan exact, à ce stade, reste à établir.

Première anomalie : les auteurs savaient-ils où chercher ?

Un cambrioleur ordinaire entre pour prendre ce qu'il trouve. Un groupe organisé, lui, entre pour prendre ce qu'il est venu chercher. La différence est fondamentale.

Si l'enquête confirme que les individus ont effectivement ciblé les scellés ou des documents spécifiques, une question centrale se pose : comment connaissaient-ils leur localisation exacte ?

Possédaient-ils des informations obtenues de l'extérieur ? Un ancien employé leur a-t-il fourni des renseignements ? Les horaires de garde étaient-ils connus ? Les clés ou codes d'accès étaient-ils disponibles ? Voilà les questions qui distinguent un vol opportuniste d'une opération préparée.

Deuxième anomalie : où était la sécurité ?

Le TCS n'est pas une boutique de quartier. C'est une juridiction stratégique. Alors, comment des personnes ont-elles pu pénétrer dans ses locaux, atteindre des espaces sensibles et en ressortir avec des éléments judiciaires ?

Il faudra reconstituer minute par minute la nuit du crime. Qui était en poste ? À quelle heure les rondes ont-elles été effectuées ? Les caméras fonctionnaient-elles ? Les images existent-elles encore ? Les systèmes d'alarme étaient-ils opérationnels ?

Les portes présentaient-elles des traces d'effraction ? Les serrures ont-elles été forcées ou ouvertes avec une clé ? Qui a découvert l'intrusion ? Autant de questions qui doivent recevoir des réponses précises.

Troisième anomalie : pourquoi des documents judiciaires ?

C'est probablement le point le plus sensible. L'argent peut être remplacé. Mais lorsqu'un élément de preuve disparaît, la question devient judiciaire.

Que contenait exactement ce qui a disparu ? S'agissait-il de dossiers complets, de pièces originales, de scellés, de procès-verbaux, de pièces financières ? Et surtout : à qui la disparition profite-t-elle ? Qui pouvait être compromis par la conservation de ces pièces ?

Une coïncidence troublante : le 31 août 2026

Le 31 août 2026, le président Paul Biya a signé un décret portant changement du commissaire du gouvernement près le Tribunal militaire de Yaoundé. Le lieutenant-colonel André Éric Atemengue Omgba a remplacé Cerlin Belinga. Ce changement intervient dans un contexte où le procès de l'affaire Martinez Zogo connaît de nouveaux développements.

Et dans la nuit du 31 août au 1er septembre, un cambriolage est signalé au TCS. Est-ce lié ?

Pour l'heure, rien ne permet de l'affirmer. Mais les coïncidences sont parfois troublantes.

Et si l'intrusion venait de l'intérieur ?

C'est une hypothèse que l'enquête devra examiner. En matière de criminalité ciblée, la connaissance préalable des lieux et des procédures constitue un élément d'enquête important.

Qui connaissait l'organisation du greffe ? Qui connaissait les espaces de conservation ? Qui détenait les clés ? Qui savait quels documents ou scellés étaient présents précisément cette nuit-là ? Une réponse précise à ces questions pourrait faire basculer l'enquête d'un simple dossier de cambriolage vers une affaire beaucoup plus complexe.

À quoi servent les archives si elles peuvent disparaître ?

Le deuxième scandale serait institutionnel. Une justice moderne ne peut pas dépendre exclusivement de documents physiques. Si un dossier judiciaire original disparaît, existe-t-il une copie numérique sécurisée ? Existe-t-il une sauvegarde indépendante ? Les accès aux dossiers sont-ils enregistrés ?

Le gouvernement camerounais a lui-même engagé des programmes de digitalisation des services judiciaires. Combien d'argent a été investi ? Avec quels résultats ? Où sont les milliards annoncés ?

Une question de montant

Certains récits médiatiques parlent de « plusieurs milliards » disparus. À ce stade, aucun inventaire officiel permettant de confirmer le montant exact n'a été publié. Il serait irresponsable de transformer une estimation en vérité judiciaire. Mais cela ne dispense pas les autorités de répondre : quel montant était conservé ? Quelle était l'origine de ces fonds ? Qui en avait la responsabilité ?

Un défi pour la justice camerounaise

Le cambriolage du TCS est un coup dur porté à l'institution judiciaire. Il révèle des failles de sécurité et interroge sur la confiance que les citoyens peuvent accorder à une justice dont les preuves peuvent disparaître.

L'enquête devra être exemplaire. Elle devra répondre à toutes les questions, sans tabou. L'indépendance de la justice et la crédibilité de l'État sont en jeu.

Ce que Charles Armel Mbatchou nous enseigne

L'analyse de Charles Armel Mbatchou, journaliste engagé et analyste politique, apporte un éclairage précieux. En posant des questions méthodiques, il nous rappelle qu'une enquête sérieuse ne commence jamais par la conclusion, mais par les anomalies.

Son travail interroge non seulement le cambriolage, mais aussi les failles systémiques de la justice camerounaise. Une contribution essentielle au débat public.