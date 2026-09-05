Cameroun: Route Yaoundé-Bafia - 3 morts en 4 heures

Double accident mortel à Ninguessen sur la route Yaoundé-Bafia : trois morts et plusieurs blessés. Les sapeurs-pompiers de Bafia sont intervenus.

Un premier choc à 23 h, un second à 3 h du matin. Au même endroit. Trois morts, des blessés, et une question lancinante : ce lieu est-il un piège ?

La route Yaoundé-Bafia. Un village, Ninguessen. Un drame. Puis un autre. Quatre heures plus tard, au même endroit. Le bilan est lourd : trois morts sur le coup, tous dans le taxi. Et des blessés.

C'était un véhicule d'abord, encastré dans un camion à plateau vers 23 h. Puis un bus, venu de l'Ouest, qui a percuté un taxi en provenance de Yaoundé vers 3 h du matin.

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Pourquoi ce lieu ? Pourquoi deux accidents en si peu de temps ? L'émotion est vive, les questions aussi. Voici ce que l'on sait.

Accident de Ninguessen : un double drame, trois morts, des questions

Ninguessen, le même lieu, deux drames en quatre heures

Les faits sont tragiques. Et troublants. Deux accidents de la route, en l'espace de quatre heures, au même endroit. Le village Ninguessen, dans l'arrondissement de Kon-Yambetta, est devenu le théâtre d'un double drame.

Le premier choc survient vers 23 heures. Un véhicule s'encastre à l'arrière d'un camion à plateau. Les circonstances précises ne sont pas encore connues. Quatre heures plus tard, un bus en provenance de l'Ouest du Cameroun percute un taxi qui roule en direction de Yaoundé. C'est dans ce taxi que trois personnes perdent la vie sur le coup. Le choc est violent, mortel.

Un bilan humain lourd : trois morts, des blessés nombreux

Le bilan est implacable : trois morts, tous occupants du taxi. Le choc frontal ou latéral avec le bus a été d'une rare violence. Les corps sont restés sur place, les secours n'ont pu que constater le décès.

À bord du bus, de nombreux passagers ont été blessés. Certains grièvement, d'autres plus légèrement. Ils ont été transportés d'urgence à l'hôpital de district de Bafia. Leur état de santé n'a pas été communiqué officiellement, mais la rumeur locale évoque des blessés graves.

L'intervention des secours : sapeurs-pompiers et peloton routier

Les sapeurs-pompiers de Bafia se sont rendus sur les lieux. Le peloton routier motorisé est également intervenu. Leur mission : sécuriser la zone, constater les faits, porter assistance aux victimes, et gérer la circulation, perturbée par ces deux accidents.

Selon des sources proches des secours, l'intervention a été complexe. La nuit, l'absence d'éclairage public, et la configuration des lieux ont compliqué l'action des secours.

Un lieu maudit ou un point noir routier ?

Cette question, tout le monde se la pose. Pourquoi cet endroit précis ? La route Yaoundé-Bafia, empruntée par de nombreux véhicules, notamment des bus et des camions, est connue pour sa dangerosité. Ses virages, son état parfois dégradé, sa signalisation souvent insuffisante en font un axe à risque.

Le village Ninguessen se trouve sur cette route. Selon des témoignages non vérifiés, ce lieu serait un virage dangereux, où la visibilité est réduite la nuit. L'absence d'éclairage public renforcerait le danger.

Mais l'hypothèse d'un simple concours de circonstances existe aussi. Deux accidents, à quatre heures d'intervalle, sans lien entre eux, si ce n'est le lieu. Le hasard est parfois cruel.

L'urgence d'une enquête

Une enquête a été ouverte par le peloton routier motorisé. Elle devra déterminer les causes exactes des deux accidents. La vitesse, l'état des véhicules, la fatigue des conducteurs, ou l'état de la chaussée sont autant de pistes à explorer.

Les familles des victimes, elles, attendent des réponses. Leur douleur est immense. Elles ont perdu des êtres chers, brutalement, dans des conditions dramatiques.

La route au Cameroun, un fléau quotidien

Cet accident rappelle la terrible réalité de la sécurité routière au Cameroun. Chaque année, des centaines de personnes perdent la vie sur les routes. Les causes sont multiples : vétusté du parc automobile, état des infrastructures, excès de vitesse, non-respect du code de la route.

Selon des données non officielles, la route Yaoundé-Bafia serait l'un des axes les plus accidentogènes du pays. Des associations locales réclament depuis longtemps des mesures de sécurité renforcées.

Un drame qui soulève des questions

Au-delà de l'émotion, ce double accident soulève des questions fondamentales. L'État camerounais fait-il assez pour sécuriser ses routes ? La signalisation est-elle suffisante ? Les contrôles routiers sont-ils efficaces ?

Le drame de Ninguessen doit servir d'électrochoc. Il ne peut pas rester un simple fait divers. Il doit interpeller les autorités et la société civile. Des vies sont en jeu.

Pensée aux victimes

En attendant les conclusions de l'enquête, une pensée émue va aux trois victimes du taxi, à leurs familles, et à tous les blessés. Leur souvenir doit nous rappeler l'urgence d'agir pour la sécurité de tous.