Cameroun: Complexe Olembé - Qui paie et pour quoi faire ?

Le complexe sportif d'Olembé à Yaoundé décroche un nouveau marché de 3,45 milliards FCFA. Mais attention : cet argent ne financera pas les travaux physiques. On vous explique.

3,45 milliards FCFA pour le complexe sportif d'Olembé : le marché attribué à AMA Consultants ne sert pas à construire. Décryptage d'un contrat qui soulève des questions.

Le 24 juillet 2026, François Félix Ewane, administrateur de l'ONIES, attribue à l'entreprise AMA Consultants un marché de 3 455 030 250 FCFA TTC pour le complexe sportif d'Olembé. Ces 3,45 milliards ne serviront pas à achever les travaux physiques. Ils financeront une assistance à la maîtrise d'ouvrage. Une distinction qui change tout.

Pourtant, à lire certains titres, on pourrait croire que le chantier va enfin reprendre. Il n'en est rien. Ce contrat, exécutable en vingt mois et réglé en trois tranches, est un marché d'accompagnement, pas de construction.

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Alors, que va-t-il réellement se passer à Olembé ? Et surtout, combien coûtera vraiment l'achèvement de ce complexe qui, plusieurs années après la CAN 2021, reste inachevé ?

Complexe sportif d'Olembé : un nouveau marché de 3,45 milliards FCFA... mais pour quoi faire ?

Un contrat d'assistance, pas de construction

La décision est signée. Le 24 juillet 2026, l'administrateur de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs (ONIES), François Félix Ewane, a attribué à AMA Consultants un marché public de 3,455 milliards de francs CFA toutes taxes comprises. Le document officiel est clair : il s'agit d'une « assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de l'achèvement des travaux de construction du complexe sportif d'Olembé à Yaoundé ».

Autrement dit, AMA Consultants n'est pas chargée de poser des fondations ou d'ériger des murs. Sa mission est d'accompagner l'ONIES dans la gestion du projet : pilotage, coordination, conseil technique, suivi administratif.

Le marché est prévu pour vingt mois et son règlement s'effectuera en trois tranches. Il repose sur une autorisation du ministère des Marchés publics datée du 8 juin 2026, suivie d'une invitation à soumissionner du 23 juin et d'un avis émis le 20 juillet 2026.

AMA Consultants : une entreprise discrète

L'attributaire, AMA Consultants, basée à Douala, reste peu connue du grand public. Aucune information substantielle sur ses références dans le secteur des infrastructures sportives n'a été rendue publique. Cette opacité relative pourrait alimenter les spéculations, d'autant que le montant du contrat 3,45 milliards est conséquent pour une mission d'assistance.

La distinction qui change tout

La question financière mérite une attention particulière. Les 3,455 milliards de FCFA attribués à AMA Consultants financent l'assistance à maîtrise d'ouvrage, et non l'ensemble des travaux nécessaires pour terminer le complexe. Cette nuance est essentielle. Elle pose une question centrale : quel est aujourd'hui le montant total nécessaire pour achever définitivement l'ensemble du Complexe sportif d'Olembé ?

Olembé, un chantier qui n'en finit pas

Le complexe devait être le joyau de la CAN 2021, organisée finalement en janvier-février 2022. Lancé en 2015 avec le groupe italien Piccini pour un contrat initial de 163 milliards de FCFA, le projet a connu une cascade de déboires. Piccini a été évincé en 2019. Le groupe canadien Magil Construction a pris le relais avec un nouveau contrat d'environ 55 milliards supplémentaires. Puis Magil a quitté le chantier.

Le budget a explosé : 163 milliards initialement, révisé à 218 puis à 235 milliards. Selon certaines estimations, le coût cumulé pourrait même dépasser les 400 milliards. Et pourtant, le complexe n'est toujours pas achevé. Selon Afrique XXI, il n'était réalisé qu'à environ 40 % au moment où plusieurs centaines de milliards avaient déjà été consommés.

Une série de marchés depuis la CAN

Ce nouveau contrat n'est pas isolé. En septembre 2025, l'ONIES avait déjà attribué un marché de 50 millions FCFA pour la réhabilitation d'une partie de l'éclairage du complexe. Des travaux de voirie et de connectivité sont également en cours autour du site.

Le gouvernement camerounais a aussi annoncé un nouvel emprunt de 55 milliards pour terminer le complexe. Une dette supplémentaire qui s'ajoute aux précédentes.

Une question de transparence

L'absence de chiffrage global pour l'achèvement complet du complexe interroge. L'opinion publique camerounaise, déjà indignée par les dérives financières du projet, attend des réponses. Combien coûtera vraiment Olembé ? Les contribuables ont-ils droit à une transparence totale sur l'utilisation des fonds ?

Un symbole plus large

Le cas d'Olembé n'est pas une exception. Il illustre une tendance plus large : celle des mégaprojets publics camerounais livrés politiquement avant d'être achevés techniquement. Des infrastructures inaugurées en grande pompe, mais dont la finalisation traîne des années durant.