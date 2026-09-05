Sénégal: Les opérations d'embellissement des abords du stade LSS officiellement lancées

La direction générale du Cadre de vie a procédé samedi au lancement officiel des opérations de désencombrement et d'aménagement des abords du stade Léopold Sédar Senghor auxquelles participent plus de 200 agents du programme d'emploi pour les jeunes " Xëyu Ndaw Yi", a constaté l'APS.

Les travaux d'embellissement et de végétalisation des abords du stade Leopold Sedar Senghor ont donné le coup d'envoi de ces opérations lancées moins de deux mois de l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse que le Sénégal abrite.

Pour ces opérations, "on a pu mobiliser plus de 200 agents qui sont dans le programme Xëyu Ndaw Yi ", a déclaré Bouna Seck, le directeur général du Cadre de vie, peu avant le lancement officiel des travaux d'embellissement et de végétalisation des abords du stade.

Il assure que cette mobilisation s'inscrit dans le cadre du Programme national d'engagement citoyen, initié par le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.

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La direction générale du Cadre de vie intervient dans les opérations de désencombrement et d'aménagement à l'intérieur comme à l'extérieur de l'infrastructure sportive.

Bouna Seck a également rappelé la mobilisation de 1000" éco-gaïndés ", des jeunes formés dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 en vue d'accompagner les activités et assurer leur suivi.

Le directeur général du Cadre de vie a martelé qu'un dispositif d'accompagnement allait être mis en place pendant environ un mois en collaboration avec les organismes chargés de la gestion des installations.

Il a invité les populations à davantage préserver leur environnement, estimant que l'état de dégradation constaté aux abords du stade est en partie lié aux comportements des usagers.

" C'est le lieu de demander vraiment une bonne sensibilisation par rapport à notre cadre de vie ", a-t-il préconisé.

Les opérations de désencombrement et d'aménagement ne concernent pas uniquement les sites devant accueillir les JOJ, a précisé M. Seck, signalant qu'elles seront également déployées dans plusieurs quartiers de Dakar et de localités du Sénégal.