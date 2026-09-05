Congo-Brazzaville: Miss Univers Congo - Une candidate de la diaspora à l'élection

Prévu pour le 12 septembre à Brazzaville, le concours de beauté Miss Univers Congo s'annonce attrayant. Parmi les candidates, il y a la Congolaise de la diaspora, Chansika Sogni. Sa motivation à participer à ce concours s'inscrit par sa volonté de contribuer à l'émancipation de la femme congolaise et du pays en général.

La diaspora congolaise répond de plus en plus à l'appel des autorités de la République du Congo à revenir au pays pour apporter leur savoir dans différents domaines. La mode n'étant pas en marge de cet appel, c'est d'ailleurs ce qui explique la participation de la Congolaise de la diaspora, Chansika Sogni, à l'élection Miss Univers.

30 ans, 1,74 m, Chansika Sogni est mannequin professionnel vivant dans le sud de la France. Un point stratégique qui lui permet de bouger facilement entre les grandes capitales de la mode et des affaires. Depuis treize ans, elle est mannequin et participe aux concours de beauté. Une passion qui a commencé au Congo avant de se poursuivre à l'international.

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Le choix d'être mannequin s'est fait naturellement en elle par amour pour la mode, l'esthétique et le design d'intérieur. Son rêve aujourd'hui est de montrer que la beauté peut être un vrai levier d'impact, d'ambition et d'opportunités pour le Congo. «J'ai l'habitude du monde de la mode et des exigences de l'image. Mais cette toute première édition de Miss Univers Congo est un appel du coeur.

C'est l'occasion de revenir représenter la femme congolaise dans tout ce qu'elle a de plus fort : sa beauté, son éducation, sa confiance et son ambition. Ma vraie motivation à participer à ce concours, c'est mon désir et ma volonté de contribuer à l'émancipation de la femme congolaise et du pays en général. Une belle opportunité unique de parvenir à mes fins aujourd'hui», a-t-elle indiqué.

Pour Chansika Sogni, la République du Congo déborde de richesses et de talents à tous les niveaux. La femme congolaise est une force vivante de cette valeur nationale. Celle qui la représente ne doit pas seulement porter une couronne : elle doit incarner toute cette intelligence, cette élégance et cette ambition collective. Le Congo, a-t-elle poursuivi, a une valeur immense.

«À travers ma candidature, je veux dire à chaque jeune femme congolaise que nos origines sont une force et que nos rêves n'ont pas de limites. Merci aux Dépêches de Brazzaville et merci à tous les Congolais pour leur soutien. Ensemble, faisons briller le Congo !», a-t-elle déclaré.

Notons que Chansika Sogni évolue comme agent immobilier dans le secteur du luxe entre Nice, Cannes, Monaco et Paris, tout en étant apporteuse d'affaires à l'international. Pour elle, le pageant ou concours de beauté est une plateforme stratégique d'engagement conçue pour créer de l'impact socioculturel et économique.