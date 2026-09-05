Congo-Brazzaville: Suresnes - La Guinguette africaine clôture sa 15e édition

Les lampions de l'esplanade du Mont-Valérien se sont éteints, marquant la clôture de la 15e édition de la Guinguette africaine de Suresnes. Durant plusieurs week-ends, le rendez-vous a réuni un public venu partager des moments de convivialité autour de la musique, de la danse, de la gastronomie et de la découverte des cultures afro-antillaises.

« Quelle édition ! », pouvait-on entendre parmi les participants venus vivre les derniers instants de cette édition anniversaire. À l'heure du bilan, les organisateurs se félicitent notamment d'une fréquentation en hausse. « À chaque fois, il a fallu ajouter des tables et des chaises », ont-ils relevé, témoignant de l'affluence enregistrée au fil des rendez-vous.

Les différents stands ont proposé une offre diversifiée, allant des produits gastronomiques aux articles destinés à se protéger des fortes chaleurs, à l'image des éventails. Du côté de la restauration, les files d'attente ont parfois été particulièrement longues, signe de l'engouement suscité par les spécialités proposées.

Sur la piste de danse, l'ambiance n'a pas faibli. Dès que la Sono Clotaire Vidéo et le DJ Omar lançaient les premières notes, le public investissait l'espace aménagé pour l'occasion, dans une atmosphère festive et chaleureuse.

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La République du Congo à l'honneur

La 15e édition a également été marquée par une heureuse coïncidence du calendrier. Les festivités consacrées au 66e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo se sont déroulées un samedi sur le site de la Guinguette.

À cette occasion, la représentation diplomatique congolaise en France était présente par l'entremise du ministre-conseiller, Amand Rémy Tabawé. Il est venu apporter le soutien de l'ambassadeur Rodolphe Adada et rappeler, à travers Ziana TV, la volonté de la représentation diplomatique de faire de l'ambassade « la maison commune » ouverte à tous les Congolais.

Prenant la parole à l'occasion de la clôture, Célestin Stewart Sounda a salué la mobilisation du public. « Vous avez été plus nombreux que l'an dernier à venir partager avec nous ces week-ends », a-t-il déclaré, avant de souligner la fidélité et l'enthousiasme des participants.

Selon lui, « depuis sa création, la Guinguette défend une idée simple mais essentielle : créer un lieu de convivialité, de partage et de rencontres entre les cultures ». Il a adressé ses remerciements aux habitués, aux nouveaux visiteurs, aux familles, aux groupes d'amis, aux Suresnois ainsi qu'à ceux venus de plus loin pour découvrir l'événement.

Les remerciements ont également été adressés à la ville de Suresnes et à la municipalité pour leur accueil, leur confiance et la mise à disposition de l'esplanade du Mont-Valérien et de ses installations, ainsi qu'aux traiteurs et stands gastronomiques ayant contribué à la diversité culinaire de l'édition : Le Panier du Kouilou, Black Star Bistro, Chez Christelle, Key Even's, ainsi que les traiteurs d'Afrique du Sud et du Kenya. Artistes, danseurs, chanteurs, musiciens, associations et journalistes ont, eux aussi, été salués pour leur contribution à la réussite de cette 15e édition.

Après plusieurs semaines placées sous le signe du partage et de la diversité culturelle, les organisateurs ont donné rendez-vous au public à l'été 2027 pour une nouvelle saison de la Guinguette africaine de Suresnes.