Congo-Brazzaville: Festi Kitoko BD et livre - Grenoble accueille la troisième édition du festival

Après une deuxième édition organisée en novembre 2025, l'association Ligorodo donne rendez-vous au public les 25 et 26 septembre à Grenoble pour la troisième édition du Festival interculturel de bande dessinée, Festi Kitoko BD et livre.

Durant deux jours, le festival proposera une programmation consacrée à la bande dessinée, aux arts visuels et aux expressions culturelles africaines. Expositions, conférences, séances de dédicaces, ateliers, dessins et projections de documentaires sur la bande dessinée africaine figurent notamment au programme. Des prestations de slam et de musique africaine viendront également rythmer cette rencontre culturelle.

À travers cette initiative, l'association Ligorodo entend mettre en lumière le rôle de l'art et, particulièrement, celui des arts visuels comme outils de sensibilisation et de transmission de messages. Le festival se veut ainsi un espace de rencontres et d'échanges autour de la création graphique et des questions de société qu'elle peut porter.

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Cette troisième édition réunira des artistes, des auteurs et des passionnés de bande dessinée autour d'une programmation destinée à faire découvrir la diversité des cultures et des regards à travers l'art graphique. Parmi les participants annoncés figure le Congolais Al'Mata, auteur et dessinateur de bande dessinée, engagé depuis plusieurs années dans la promotion de la bande dessinée africaine.

Pour les organisateurs, cette rencontre vise à favoriser le dialogue entre les cultures et à contribuer à une meilleure compréhension interculturelle. Le langage visuel de la bande dessinée constitue, à leurs yeux, le moyen privilégié pour transmettre les messages, susciter la réflexion et rapprocher les publics.

Avec cette nouvelle édition, Festi Kitoko BD et livre entend ainsi poursuivre son ambition de faire de la bande dessinée et des arts visuels des vecteurs de découverte, de sensibilisation et de dialogue entre les cultures.