Congo-Brazzaville: Sports de combat - Le premier championnat national de kempo a vécu

L'Organisation nationale de kempo et styles affinitaires (Onksa) a réuni à Brazzaville, les 28 et 29 août dernier, les pratiquants du kempo au stade du Club Baobab de Ouenzé pour le stage international, le premier championnat national de Kempo ainsi que le gala international opposant la République du Congo à la République démocratique du Congo (RDC). Ces rencontres visaient la formation, la compétition et la structuration de la discipline en Afrique centrale.

Les activités ont débuté par un stage international dirigé par le grand Me Brunel Bouap Poundjoll ( 6e dan), directeur technique pour l'Afrique centrale. Ces retrouvailles ont réuni 83 participants dont trois venus de la RDC. La formation s'est structurée sur deux volets principaux, à savoir le perfectionnement aux règles d'arbitrage et le travail des techniques du Kempo chinois.

Résultats du 1er championnat national

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La journée du 29 août a débuté par les épreuves du championnat national, réunissant les pratiquants des catégories poussins à seniors. Les finales ont désigné les champions et vice-champions du Congo dans plusieurs catégories. Junior -48 kg : Victoire Mongha (championne), Esther Bilabi (vice-championne) ; senior -60 kg : Gloire Obouloutsa (champion), Promise Terre (vice-champion), senior -70 kg : Sibail Charlemane Ndzon (Champion), Ben Brel Okengue (vice-champion) ; senior +95 kg : Lofrah Larson Motsakou (champion), Elvan Gantsio (vice-champion).

A la clôture de l'événement, le gala international opposant le Congo à la RDC s'est déroulé sous la direction du Me Van Rudryl Obami Bangauld, président de l'Onksa. La délégation de la RDC était conduite par Me Aristote Bokele Mungu, directeur technique national de la Fédération nationale congolaise de kempo et disciplines associées.

Les affrontements en kempo traditionnel se sont soldés par une égalité au tableau des médailles : catégorie -65 kg, médaille d'or pour Mavy Edoumoue Ndegue (Congo) et médaille d'argent pour Abdoul Dondo Matomina (RDC) ; catégorie -85 kg, médaille d'or pour Michel Moyogo Akele (RDC) et médaille d'argent pour John Cissé Siete (Congo).

Subséquemment cette rencontre, l'Onksa envisage de travailler à la mise en place d'un championnat d'Afrique centrale de kempo. Ce projet vise à rassembler plusieurs pays de la sous-région, dont le Cameroun, la République centrafricaine, l'Angola, le Gabon, le Tchad et le Burundi. Détentrice d'un récépissé préfectoral et affiliée à la Fédération internationale de kempo, l'Onksa promeut la pratique du kempo chinois. L'organisation se distingue ainsi de la Fédération congolaise de kempo axée, pour sa part, sur le kempo japonais.